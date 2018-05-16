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    Роналду и Карвахаль вернулись в общую группу

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду и защитник мадридцев Даниэль Карвахаль вернулись в общую группу, проведя накануне тренировку с остальными футболистами «Королевского клуба». Оба игрока смогут помочь команде в финале Лиги чемпионов, в котором мадридцам предстоит сыграть с «Ливерпулем» 26 мая в Киеве.

    Напомним, Карвахаль травмировался во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией», а Роналду получил повреждение в игре 36-го тура испанской Примеры с «Барселоной», проведя на поле лишь один тайм.

    Источник: Twitter

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    16.05.2018 11:14
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