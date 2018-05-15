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    «Краснодар» начнет подготовку к новому сезону в Австрии

    После завершения сезона в РФПЛ футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск, который продлится 34 дня. Команда соберется 17 июня, после чего начнется подготовка к новому сезону с привычного медицинского обследования.

    Первый сбор команда проведет на своей учебно-тренировочной базе «Четук», где будет работать до 2 июля. На второй сбор «горожане» отправятся в Австрию – в Бад-Вальтерсдорфе они будут тренироваться с 6 до 21 июля.

    На летних сборах «Краснодар» сыграет несколько контрольных матчей. Соперники и точные даты станут известны позднее.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    15.05.2018 07:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 16 мая 2018, 09:21

      не пойму чем лучше Австрия, ну, допустим зимой еще понятно, а сейчас?

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