«Краснодар» начнет подготовку к новому сезону в Австрии

После завершения сезона в РФПЛ футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск, который продлится 34 дня. Команда соберется 17 июня, после чего начнется подготовка к новому сезону с привычного медицинского обследования.

Первый сбор команда проведет на своей учебно-тренировочной базе «Четук», где будет работать до 2 июля. На второй сбор «горожане» отправятся в Австрию – в Бад-Вальтерсдорфе они будут тренироваться с 6 до 21 июля.

На летних сборах «Краснодар» сыграет несколько контрольных матчей. Соперники и точные даты станут известны позднее.