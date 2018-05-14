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    «Манчестер Юнайтед» оценил Бэйла в 60 миллионов

    В «Манчестер Юнайтед» рассматривают два варианта трансфера полузащитника Гарета Бэйла из «Реала».

    Первый из них предусматривает покупку футболиста за деньги. Англичане готовы предложить за валийца 60 миллионов евро. По второму варианту – его могут обменять на форварда Антони Марсьяля.

    В этом сезоне 28-летний футболист провел 22 матча в Примере, в которых забил 15 голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Don Balon

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    14.05.2018 08:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 14 мая 2018, 11:06

      ну только если за хрустальность. А так не вижу поводов для суммы 60 млн. Мало. Да вроде и не старый шибко. Погба лямов 33-36 тогда должен стоить. А так , давно не видел цен на игрока ниже даже чем оценивает трансфермаркет.

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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > DeStar 14 мая 2018, 12:16

      Вполне объективная цена, ну ни как не 100 лямов, которые Реал за него просит, за последние пару лет цена на него реально упала и это факт...

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > I_R_O_N_M_A_N 14 мая 2018, 12:51

      Согласен. Но незабудь , что цены выросли чуть ли не вдвое на игроков. Бэйла брали за 100 .когда это было само много. Теперь 100 лямов даже погба не стоит, который в раза 2 хуже . Это тоже самое сказать бы сейчас. что за роналду давали 94 ляма, а теперь он стоит 30, ибо время прошло. Хотя он и старый, но роналду до сих пор стоит лямов 100+ , одной своей фамилией

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