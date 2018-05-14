«Манчестер Юнайтед» оценил Бэйла в 60 миллионов

В «Манчестер Юнайтед» рассматривают два варианта трансфера полузащитника Гарета Бэйла из «Реала».

Первый из них предусматривает покупку футболиста за деньги. Англичане готовы предложить за валийца 60 миллионов евро. По второму варианту – его могут обменять на форварда Антони Марсьяля.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 22 матча в Примере, в которых забил 15 голов и отдал две результативные передачи.