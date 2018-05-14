«Манчестер Юнайтед» оценил Бэйла в 60 миллионов

ну только если за хрустальность. А так не вижу поводов для суммы 60 млн. Мало. Да вроде и не старый шибко. Погба лямов 33-36 тогда должен стоить. А так , давно не видел цен на игрока ниже даже чем оценивает трансфермаркет.
В «Манчестер Юнайтед» рассматривают два варианта трансфера полузащитника Гарета Бэйла из «Реала».
Первый из них предусматривает покупку футболиста за деньги. Англичане готовы предложить за валийца 60 миллионов евро. По второму варианту – его могут обменять на форварда Антони Марсьяля.
В этом сезоне 28-летний футболист провел 22 матча в Примере, в которых забил 15 голов и отдал две результативные передачи.