«Ливерпуль» обещал отпустить Салаха в «Реал», если египтянин выиграет с командой Лигу чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «Реал». Английский клуб обещал отпустить египтянина в мадридскую команду, если он поможет красным выиграть Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит вратаря Кейлора Наваса и полузащитника Гарета Бэйла в обмен на Салаха.

Египтянин признан лучшим игроком сезона в АПЛ. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии 25-летний игрок провел 35 матчей, забил 32 гола и отдал 11 результативных передач.