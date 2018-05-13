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    «Ливерпуль» обещал отпустить Салаха в «Реал», если египтянин выиграет с командой Лигу чемпионов

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «Реал». Английский клуб обещал отпустить египтянина в мадридскую команду, если он поможет красным выиграть Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

    Ранее сообщалось, что «Реал» предложит вратаря Кейлора Наваса и полузащитника Гарета Бэйла в обмен на Салаха.

    Египтянин признан лучшим игроком сезона в АПЛ. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии 25-летний игрок провел 35 матчей, забил 32 гола и отдал 11 результативных передач.

    Источник: Don Balon

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    13.05.2018 23:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 16 мая 2018, 10:18

      Я вообще не могу понять... В этой истории мнение самого Салаха спрашивалось? Коутиньо, например, жаждил перейти в Барсу, а вот Салахе не слышно. может, он и не хочет

      0
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 10:26

      Похоже на сказку.

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      Рейтинг: +165

      JackBruce 15 мая 2018, 08:50

      Брехня!

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 14 мая 2018, 19:40

      Помните,прошлом году Парижани тоже предлагали Неймару такое,если клуб возьмёт финал лига чемпионов ,мы отпустим его Реал!В этом году Ливерпуль.На следующим году очередь Кэйна,мне кажется,если в этом году не подпишут.

      0
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 14 мая 2018, 00:53

      Don Balon говорите, все понятно.

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      Рейтинг: +171

      Ливepпуль 14 мая 2018, 00:21

      бред, Мо во многих интервью говорил, что следующий сезон он будет играть в Ливерпуле, и доволен всем в АПЛ

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Ливepпуль 14 мая 2018, 01:05

      да останется он стопудова, че ему лететь сразу в мадрид, и так всего первый год в апл, да если и лч выиграет, то вообще зачем рыпаться. а говорили, говорили многие, даже с того же ливерпуля, и суарес говорил, и коутиньо говорил, и клопп за него говорил, а оба они в барсе.

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 13 мая 2018, 23:51

      "Мохамед, хочешь перебраться в Мадрид? Ну что ж, от тебя потребуется сущий пустяк..."

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