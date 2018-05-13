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  • «Ливерпуль» обещал отпустить Салаха в «Реал», если египтянин выиграет с командой Лигу чемпионов

«Ливерпуль» обещал отпустить Салаха в «Реал», если египтянин выиграет с командой Лигу чемпионов

13 мая 2018, 23:11
8

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «Реал». Английский клуб обещал отпустить египтянина в мадридскую команду, если он поможет красным выиграть Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит вратаря Кейлора Наваса и полузащитника Гарета Бэйла в обмен на Салаха.

Египтянин признан лучшим игроком сезона в АПЛ. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии 25-летний игрок провел 35 матчей, забил 32 гола и отдал 11 результативных передач.

Источник: Don Balon
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Реал Салах Мохамед
Комментарии (8)
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Eddyson
1526244666
"Мохамед, хочешь перебраться в Мадрид? Ну что ж, от тебя потребуется сущий пустяк..."
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Ливepпуль
1526246492
бред, Мо во многих интервью говорил, что следующий сезон он будет играть в Ливерпуле, и доволен всем в АПЛ
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The_Enot
1526248428
Don Balon говорите, все понятно.
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САНЁК17
1526316056
Помните,прошлом году Парижани тоже предлагали Неймару такое,если клуб возьмёт финал лига чемпионов ,мы отпустим его Реал!В этом году Ливерпуль.На следующим году очередь Кэйна,мне кажется,если в этом году не подпишут.
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JackBruce
1526363456
Брехня!
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zigbert
1526369204
Похоже на сказку.
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allkeeper
1526455124
Я вообще не могу понять... В этой истории мнение самого Салаха спрашивалось? Коутиньо, например, жаждил перейти в Барсу, а вот Салахе не слышно. может, он и не хочет
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