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    Салах заявил, что не заслуживает сравнения с Месси и Роналду

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах подчеркнул, что на данный момент он не заслуживает сравнения с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

    «Не скажу, что я счастлив, когда меня сравнивают с этими футболистами, ведь они оба выступают на высоком уровне уже больше десяти лет. Мне же нужно поддерживать высокий уровень и дальше. Надеюсь, я смогу это сделать.

    Месси и Роналду – великие игроки, и я надеюсь, что со временем добьюсь того, чтобы меня сравнивали с ними заслуженно», – сказал египтянин в интервью ON Ent.

    В нынешнем сезоне Салах провел 50 матчей, в которых забил 43 гола и сделал 15 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2018 08:53
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +31

      Mihai11 13 мая 2018, 21:43

      Я фан барсы но чесно надоело что всё время ЗМ достоётся Месси и Роналдо пора довать шанс другим. Cалах прогресируй дальше.

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 13 мая 2018, 18:26

      Тихий король футбола,своём стиле.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 13 мая 2018, 17:57

      На данный момент он феерит. Посмотрим что покажет следующий сезон.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 мая 2018, 15:02

      в целом - нет, конкретно в этом сезоне - ещё как!

      1
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      Рейтинг: +271

      artem 81 13 мая 2018, 12:18

      Будет видно, а так молодцом.Конечно до уровня Месси и Роналду рановато говорить.

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 13 мая 2018, 11:13

      сезон и он будет лучший

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2018, 10:39

      Салах полностью заслуживает всяческой похвали и даже золотой мяч в этом сезоне, но просто он скромный человек, предпочитает работать и делом доказывать а не хвастаться и болтать как некоторые. удачи ему в дальнейшем!

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > 22 raza chemp 13 мая 2018, 12:04

      согласен, вот я и говорю что он молодец и скромность только еще больше уважения к нему добавляет ,старается доказать все делом и упорным трудом, но пока да сравнивать его с ними рановато.

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 13 мая 2018, 10:17

      Подтверждаю.
      Возможно,после Чемпа ,он о себе мнение изменит.
      Тут ведь как,у одних взлет,у других посадка....
      Смена поколении,естествен. процесс.

      0
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      Рейтинг: +263

      Джавел. 13 мая 2018, 10:04

      Скоромность украшает человека.., но в этом году Салах заслуживает и похвалы, и наград...

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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 13 мая 2018, 09:05

      СРАВНИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕВОЗМОЖНО!!!???МЕССИ И РОНАЛЬДУ ОДИН КЛАСС А А САЛАХ ТОЛЬКО НАЧИНАЮЩИЙ ПОДЫМАТЬСЯ ПО КРУТОЙ ЛЕСТНИЦЕ ФУТБОЛА!!!

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      Рейтинг: +1651

      Benifacto > RUPRICHT 13 мая 2018, 09:59

      да действительно в 25 лет то ипать начинающий !Нет он не начинающий! Все он сказал верно, за что ему респект, вот если бы он с 18 лет бы хардкорил то да, а так ну пульнул один год и ппц...
      Так то эти оба двоя пылят с 18! так что им ровня может быть ток Неймар и Мбапе...и то хз
      И я больше чем уверен нигде кроме как под Клопом он фьерить не сможет...как и не смог до 25!
      Тут гений тренер!

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