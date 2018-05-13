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  • Салах заявил, что не заслуживает сравнения с Месси и Роналду

Салах заявил, что не заслуживает сравнения с Месси и Роналду

13 мая 2018, 08:53
12

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах подчеркнул, что на данный момент он не заслуживает сравнения с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Не скажу, что я счастлив, когда меня сравнивают с этими футболистами, ведь они оба выступают на высоком уровне уже больше десяти лет. Мне же нужно поддерживать высокий уровень и дальше. Надеюсь, я смогу это сделать.

Месси и Роналду – великие игроки, и я надеюсь, что со временем добьюсь того, чтобы меня сравнивали с ними заслуженно», – сказал египтянин в интервью ON Ent.

В нынешнем сезоне Салах провел 50 матчей, в которых забил 43 гола и сделал 15 результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Барселона Реал Месси Лионель Роналду Криштиану Салах Мохамед
Комментарии (12)
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RUPRICHT
1526191532
СРАВНИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕВОЗМОЖНО!!!???МЕССИ И РОНАЛЬДУ ОДИН КЛАСС А А САЛАХ ТОЛЬКО НАЧИНАЮЩИЙ ПОДЫМАТЬСЯ ПО КРУТОЙ ЛЕСТНИЦЕ ФУТБОЛА!!!
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Джавел.
1526195089
Скоромность украшает человека.., но в этом году Салах заслуживает и похвалы, и наград...
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alex1951
1526195842
Подтверждаю. Возможно,после Чемпа ,он о себе мнение изменит. Тут ведь как,у одних взлет,у других посадка.... Смена поколении,естествен. процесс.
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OfaZavr
1526197171
Салах полностью заслуживает всяческой похвали и даже золотой мяч в этом сезоне, но просто он скромный человек, предпочитает работать и делом доказывать а не хвастаться и болтать как некоторые. удачи ему в дальнейшем!
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Igor Belousov
1526199223
сезон и он будет лучший
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artem 81
1526203130
Будет видно, а так молодцом.Конечно до уровня Месси и Роналду рановато говорить.
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Cules2013
1526212979
в целом - нет, конкретно в этом сезоне - ещё как!
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zigbert
1526223443
На данный момент он феерит. Посмотрим что покажет следующий сезон.
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САНЁК17
1526225165
Тихий король футбола,своём стиле.
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Mihai11
1526237006
Я фан барсы но чесно надоело что всё время ЗМ достоётся Месси и Роналдо пора довать шанс другим. Cалах прогресируй дальше.
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