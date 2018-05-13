Салах заявил, что не заслуживает сравнения с Месси и Роналду

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах подчеркнул, что на данный момент он не заслуживает сравнения с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Не скажу, что я счастлив, когда меня сравнивают с этими футболистами, ведь они оба выступают на высоком уровне уже больше десяти лет. Мне же нужно поддерживать высокий уровень и дальше. Надеюсь, я смогу это сделать.

Месси и Роналду – великие игроки, и я надеюсь, что со временем добьюсь того, чтобы меня сравнивали с ними заслуженно», – сказал египтянин в интервью ON Ent.

В нынешнем сезоне Салах провел 50 матчей, в которых забил 43 гола и сделал 15 результативных передач.