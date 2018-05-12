Болельщик ЦСКА нарисовал портрет Акинфеева в красно-синих цветах

Пресс-служба ЦСКА опубликовала на своей странице в инстаграме фотографию рисунка болельщика.

Фанат написал портрет голкипера армейцев Игоря Акинфеева, оформив его в клубных цветах – красном и синем. Отметим, что получилось очень реалистично.

В нынешнем сезоне 32-летний вратарь провел в РФПЛ 27 матчей, пропусти 19 голов. В 15 встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности, установив тем самым рекорд текущего чемпионата России по этому показателю.