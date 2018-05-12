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    Болельщик ЦСКА нарисовал портрет Акинфеева в красно-синих цветах

    Пресс-служба ЦСКА опубликовала на своей странице в инстаграме фотографию рисунка болельщика.

    Фанат написал портрет голкипера армейцев Игоря Акинфеева, оформив его в клубных цветах – красном и синем. Отметим, что получилось очень реалистично.

    В нынешнем сезоне 32-летний вратарь провел в РФПЛ 27 матчей, пропусти 19 голов. В 15 встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности, установив тем самым рекорд текущего чемпионата России по этому показателю.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.05.2018 16:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 13 мая 2018, 01:53

      Вроде похож.Только глаза разного цвета,карандаш что ли закончился?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 12 мая 2018, 23:55

      Красава!!!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 12 мая 2018, 17:31

      Талант...

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