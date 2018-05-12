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    «Локомотив» – о чемпионском кубке: «Ему так идут красный и зеленый цвета»

    «Локомотив» на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию чемпионского кубка РФПЛ, украшенного лентами клубных цветов.

    «Красный и зеленый так идут этому кубку», – написано в сообщении.

    Напомним, железнодорожники завоевали трофей в 29 туре, обыграв «Зенит» (1:0). В последний раз «Локомотив» побеждал в чемпионате России в 2004 году.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ФК «Локомотив»

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    12.05.2018 12:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 12 мая 2018, 23:04

      А вспомните, как некоторые, "за здорово живёшь", уже и заранее, ещё НЕ ПЕРЕПРЫГНУВ, кричали ГОП и отдали Зениту золотые медали чемпионата, вилами по воде писанными!
      А вы заметили ПРОГРЕСС Локомотива?
      Прогресс есть и ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ!
      Когда Геркус решал, какого тренера пригласить в Локомотив, я, и без РАЗДУМИЙ, советовал ему пригласить Палыча.
      Много я тогда писал и убеждал Геркуса назначать Палыча.
      Он хотел другого назначить - Пашинина, а Пашинин не опытный и не справится.
      Я предлагал Палыча, а Пашинина в помощники, чтоб набирался тренерского ОПЫТА.
      Всё получилось!
      Кубок России Палыч выиграл, ЗОЛОТО чемпионата взял, а Суперкубок, сезона 2017/18 украл судья Безбородов у Локомотива.
      Перед началом нового сезона 2018/19 у Локомотива будет возможность и Суперкубок завоевать в игре против Тосно.

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 12 мая 2018, 16:33

      По мне, так КРАСНО-БЕЛЫЕ цвета смотрятся круче!!!

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      Рейтинг: +74

      Виктор12 > plehanov6 12 мая 2018, 23:06

      Все цвета хороши, а футбольное мастерство на поле смотрится круче!!!

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 мая 2018, 12:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ***,н,ый в рот уже неделя прошла а они всё радуются,давно забыть пора и ехать дальше

      -4
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro > Жёлто-синий 12 мая 2018, 12:42

      Ну некоторым до этой радости долго ехать, особенно с Валерой у руля.

      4
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > Жёлто-синий 12 мая 2018, 13:24

      О успехах Ростова до сих пор вспоминают с улыбкой, а вот твои слова.. знаешь - ты недостоин болеть за Ростов.

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Жёлто-синий 12 мая 2018, 14:32

      Спартак 3 тура радовался громя ворота соперников на сувениры а мы тихо мирно в чем проблема

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > Жёлто-синий 12 мая 2018, 14:59

      Вот ты и ехай... на**й

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