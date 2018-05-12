«Локомотив» – о чемпионском кубке: «Ему так идут красный и зеленый цвета»

А вспомните, как некоторые, "за здорово живёшь", уже и заранее, ещё НЕ ПЕРЕПРЫГНУВ, кричали ГОП и отдали Зениту золотые медали чемпионата, вилами по воде писанными!
А вы заметили ПРОГРЕСС Локомотива?
Прогресс есть и ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ!
Когда Геркус решал, какого тренера пригласить в Локомотив, я, и без РАЗДУМИЙ, советовал ему пригласить Палыча.
Много я тогда писал и убеждал Геркуса назначать Палыча.
Он хотел другого назначить - Пашинина, а Пашинин не опытный и не справится.
Я предлагал Палыча, а Пашинина в помощники, чтоб набирался тренерского ОПЫТА.
Всё получилось!
Кубок России Палыч выиграл, ЗОЛОТО чемпионата взял, а Суперкубок, сезона 2017/18 украл судья Безбородов у Локомотива.
Перед началом нового сезона 2018/19 у Локомотива будет возможность и Суперкубок завоевать в игре против Тосно.
«Локомотив» на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию чемпионского кубка РФПЛ, украшенного лентами клубных цветов.
«Красный и зеленый так идут этому кубку», – написано в сообщении.
Напомним, железнодорожники завоевали трофей в 29 туре, обыграв «Зенит» (1:0). В последний раз «Локомотив» побеждал в чемпионате России в 2004 году.