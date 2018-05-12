«Локомотив» – о чемпионском кубке: «Ему так идут красный и зеленый цвета»

«Локомотив» на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию чемпионского кубка РФПЛ, украшенного лентами клубных цветов.

«Красный и зеленый так идут этому кубку», – написано в сообщении.

Напомним, железнодорожники завоевали трофей в 29 туре, обыграв «Зенит» (1:0). В последний раз «Локомотив» побеждал в чемпионате России в 2004 году.