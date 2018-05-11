Салах – о трансфере в «Реал»: «Это лишь мой первый сезон в составе «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал невероятным свой первый сезон в составе английской команды, а также подтвердил, что не собирается ее покидать.

«Мое будущее? Я счастлив в «Ливерпуле», меня здесь все устраивает.

В воскресенье нас ждет очень важная игра, а затем финал Лиги чемпионов. У меня есть амбиции на будущее с «Ливерпулем». Этот сезон получился отличным, но впереди еще финал Лиги чемпионов, чем мы все взволнованы.

Это только начало. Это лишь мой первый сезон в составе «Ливерпуля». В этом сезоне у нас было невероятное приключение», – заявил египтянин.

Ранее сообщалось, что Салах летом перейдет в «Реал».