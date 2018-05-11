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    Салах – о трансфере в «Реал»: «Это лишь мой первый сезон в составе «Ливерпуля»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал невероятным свой первый сезон в составе английской команды, а также подтвердил, что не собирается ее покидать.

    «Мое будущее? Я счастлив в «Ливерпуле», меня здесь все устраивает.

    В воскресенье нас ждет очень важная игра, а затем финал Лиги чемпионов. У меня есть амбиции на будущее с «Ливерпулем». Этот сезон получился отличным, но впереди еще финал Лиги чемпионов, чем мы все взволнованы.

    Это только начало. Это лишь мой первый сезон в составе «Ливерпуля». В этом сезоне у нас было невероятное приключение», – заявил египтянин.

    Ранее сообщалось, что Салах летом перейдет в «Реал».

    Источник: Liverpool Echo

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    11.05.2018 07:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 19:06

      Пусть лучше останется в Ливерпуле, хотя бы еще на один сезон.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 11 мая 2018, 13:06

      Он не сказал, что не перейдёт. Очень хотелось бы видеть его в "Реале", а не Неймара

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 11 мая 2018, 09:04

      Намекает что возможно это просто удачный год для него, надо смотреть не один сезон а как минимум 2 сезона чтоб понять что за игрок

      2
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 11 мая 2018, 08:35

      Топ игрок одним словом,скорее всего Зидан переманит своего араба в Реал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 11 мая 2018, 08:27

      Отличный сезон!!!

      0
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > VeniaminS 11 мая 2018, 18:29

      да, но это еще и заслуга партнеров!!! не надо забивать об этом!

      1
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