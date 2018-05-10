«ПСЖ» считает, что УЕФА накажет клуб за нарушение финансового фэйр-плей. К этому союз склоняют другие топ-клубы

По информации L’Equipe, в «ПСЖ» уверены, что УЕФА накажет их за нарушение финансового фэйр-плей. Окончательное решение должно быть вынесено к июню.

В Париже считают, что европейские топ-клубы оказывают давление на УЕФА и вынуждают союз наказать «ПСЖ».

Напомним, что 1 сентября 2017 года УЕФА начал расследование в отношении парижского клуба из-за трансферов нападающих Килиана Мбаппе и Неймара. Они обошлись «ПСЖ» в 402 миллиона евро.