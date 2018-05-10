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    «ПСЖ» считает, что УЕФА накажет клуб за нарушение финансового фэйр-плей. К этому союз склоняют другие топ-клубы

    По информации L’Equipe, в «ПСЖ» уверены, что УЕФА накажет их за нарушение финансового фэйр-плей. Окончательное решение должно быть вынесено к июню.

    В Париже считают, что европейские топ-клубы оказывают давление на УЕФА и вынуждают союз наказать «ПСЖ».

    Напомним, что 1 сентября 2017 года УЕФА начал расследование в отношении парижского клуба из-за трансферов нападающих Килиана Мбаппе и Неймара. Они обошлись «ПСЖ» в 402 миллиона евро.

    Источник: L' Equipe

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    10.05.2018 22:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 мая 2018, 23:13

      К чему все эти ограничения? Ну отдал кто-то свои деньги, значит оно того стоит. Нельзя сначала стать популярным и получать большую прибыль, а потом приобретать звезд. Происходит все обычно наоборот. И окупаемость настает совсем не скоро.

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