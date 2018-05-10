Сане не хочет торопиться продлевать контракт с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане будет принимать решение о вариантах продолжения своей карьеры не раньше завершения чемпионата мира-2018.

На данный момент футболист сборной Германии не торопится вступать в переговоры со своим нынешним клубом о продлении действующего контракта, который рассчитан до середины 2021 года. Он намерен выступить на ЧМ-2018 в России, а только потом рассмотреть все поступившие предложения.

Ранее сообщалось, что Сане может перейти в «Реал».