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    Пользователи сообщества «Зенита» в «ВКонтакте» жалуются на массовые баны

    Пользователи социальной сети «ВКонтакте», входящие в официальное сообщество «Зенита», пожаловались на массовые блокировки в группе сине-бело-голубых в ответ на любые сообщения в адрес петербургского клуба, сообщает The Village.

    Так, один из пользователей был отправлен в бан за то, что в саркастичной манере упомянул о средствах, потраченных на команду, которые непропорциональны достигнутым в итоге целям.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2018 13:54
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +148

      Aviator 8 мая 2018, 19:36

      Чем богаче ЗениД, тем сильнее он смердиД. Новая кричалка. Дарю, бомжики, не надо благодарностей.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 18:34

      админ у них сам ведет себя как-то странно и как будто специально провоцируют чтобы потом за ответ бан влепить))

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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 8 мая 2018, 17:37

      Напишите лучше о том, что в Волгограде "бесплатные" билеты на финал КР практически все в руках перекупов, и продаются по 800-1000р!

      2
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 8 мая 2018, 17:20

      Там просто возрастной ценз ввели - 16+. Вот мы все и увидели настоящих болельщиков Зенита.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 8 мая 2018, 17:16

      А на хрен вообще такое сообщество нужно?

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 8 мая 2018, 16:09

      В сообществе истерия.))

      1
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 8 мая 2018, 16:04

      Такой бред. Часто сообщества набирают админов уж шибко умных. по 14-15 лет. И сразу видно какие в Питере болельщики. У команды ничего не получается, а болельщики вместо того чтоб поддержать клуб, страдают херней. Для настоящего болельщика это низкий поступок

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      Рейтинг: +11241

      alp 8 мая 2018, 15:56

      админ в вк у Зенита кроме мата не вызывает никаких других ассоциаций. по стилю общения это паренек лет 12

      7
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 8 мая 2018, 15:46

      Не знаю как остальные, но я увидел как ограниченных фанов не факт что и Зенита ограниченных убогими шутками аля давайте в след сезон фнл, потролил и забанил модер сообщества. Про лигу европы вообще не понял, там Зенит потерял Кокорина своего основного напа, но они же вышли в 1/8 а не в стыковых слили... Культура так и прет от фанов клуба культурной столицы...

      -2
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      Рейтинг: +102

      Shogun 8 мая 2018, 15:26

      Хахахаха, да там админ, видно по комментариям, школьник, а вот парни изрядно троллят

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