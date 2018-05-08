Пользователи сообщества «Зенита» в «ВКонтакте» жалуются на массовые баны

Пользователи социальной сети «ВКонтакте», входящие в официальное сообщество «Зенита», пожаловались на массовые блокировки в группе сине-бело-голубых в ответ на любые сообщения в адрес петербургского клуба, сообщает The Village.

Так, один из пользователей был отправлен в бан за то, что в саркастичной манере упомянул о средствах, потраченных на команду, которые непропорциональны достигнутым в итоге целям.