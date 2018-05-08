На матче со «СКА-Хабаровском» ожидается миллионный посетитель арены «Санкт-Петербург»

Ставить рекорды любят , ещё со времён СССР. Но что лучше , рекорд болельщиков и 5 место клуба , или отсутствие их и 1 место в 15 году?
«Зенит» установил рекорд по средней и суммарной посещаемости домашних матчей в современной истории России.
Матч 30-го тура РФПЛ 13 мая против «СКА-Хабаровска» не только завершает сезон-2017/18: на этой игре футбольный клуб «Зенит» ожидает первого в истории стадиона «Санкт-Петербург» миллионного гостя сине-бело-голубых за сезон. Ему будет вручен специальный памятный приз.