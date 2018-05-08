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    На матче со «СКА-Хабаровском» ожидается миллионный посетитель арены «Санкт-Петербург»

    «Зенит» установил рекорд по средней и суммарной посещаемости домашних матчей в современной истории России.

    Матч 30-го тура РФПЛ 13 мая против «СКА-Хабаровска» не только завершает сезон-2017/18: на этой игре футбольный клуб «Зенит» ожидает первого в истории стадиона «Санкт-Петербург» миллионного гостя сине-бело-голубых за сезон. Ему будет вручен специальный памятный приз.

    Источник: ФК «Зенит»

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    08.05.2018 11:04
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 9 мая 2018, 04:45

      Ставить рекорды любят , ещё со времён СССР. Но что лучше , рекорд болельщиков и 5 место клуба , или отсутствие их и 1 место в 15 году?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 19:27

      Скорей всего не со СКА -Хабаровском. 25тыс.еще надо собрать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 18:17

      болельщики то молодцы, а вот команда не платит им той же монетой.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 8 мая 2018, 16:19

      Рекорда не будет: 5-е место, жара ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 8 мая 2018, 15:23

      лично я не пойду,это моё фи 5 месту!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 8 мая 2018, 15:05

      Будет вручен специальный памятный приз ввиде футболки с надписью МЫ ПРОСРАЛИ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11241

      alp > upiter622 8 мая 2018, 16:04

      правильная надпись - МЫ ВСЕ ПРОСРАЛИ!

      1
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 8 мая 2018, 13:53

      Пока очевидна, лишь, мания рекордных показателей в посещении стадиона...
      А хотелось бы ещё каких-нибудь впечатляющих результатов команды...
      Потенциал есть и он велик, но, к сожалению, не реализован...

      5
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 8 мая 2018, 12:10

      Да не возможно точное количество людей указать,тем более ЭТО УТВЕРЖДАТЬ!!!!! Бред

      0
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      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Axe111 8 мая 2018, 16:35

      Ты дурачок или прикалываешься? Никто в ручную это не считает. Пришёл человек,приложил билет к сканеру,его пропустили на стадион,в системе билет +1. Всё автоматизировано,такое ощущение,что ты из каменного века. Скажи,у тебя случайно родственники не работают в Роскомнадзоре? А то те тоже с дубиной по и-нету бегают

      1
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      Рейтинг: +8026

      nik55 8 мая 2018, 11:40

      дутый рекорд

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 мая 2018, 11:31

      После такого сезона на месте питерцев игнорировал бы этот матч пусть Миллер и Фурсенко вдвоем его смотрят желаю СКА хлопнуть дверью! Еще раз поздравляю Зенит с успешным выходом в ЛЕ! молодцы так держать желаю еще купить 5 аргентинцев и еще одного Заболотного чтобы ему было с кем сыграть в пас

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