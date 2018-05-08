На матче со «СКА-Хабаровском» ожидается миллионный посетитель арены «Санкт-Петербург»

«Зенит» установил рекорд по средней и суммарной посещаемости домашних матчей в современной истории России.

Матч 30-го тура РФПЛ 13 мая против «СКА-Хабаровска» не только завершает сезон-2017/18: на этой игре футбольный клуб «Зенит» ожидает первого в истории стадиона «Санкт-Петербург» миллионного гостя сине-бело-голубых за сезон. Ему будет вручен специальный памятный приз.