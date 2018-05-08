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    Гилерме: «Миранчукам рано уезжать из России»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился мнением о продолжении карьеры братьев Миранчуков.

    – Как думаете, «Локомотив» сохранит всех лидеров перед Лигой чемпионов?

    – Я слышал, что Миранчуки могут уехать. Мое мнение – им рано. Зачем? Ведь в Лиге чемпионов есть возможность набраться опыта. Алексей и Антон еще молоды, и в «Локо» им комфортно.

    Конечно, бывают предложения, от которых сложно отказаться. Но я бы на их месте несколько раз подумал, прежде чем куда-то уходить.

    В нынешнем сезоне полузащитник Алексей Миранчук забил восемь голов и отдал 11 результативных передач в 40 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

    Статистика Антона – пять мячей и восемь голевых пасов в 40 играх. Transfermarkt оценивает хавбека в 2,5 миллиона.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.05.2018 01:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 8 мая 2018, 17:22

      Согласен, рановато. Они еще в Локо не достигли своего максимума.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 8 мая 2018, 09:27

      Потом поздно будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 8 мая 2018, 05:44

      Ещё рано, а потом будет поздно.

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