Гилерме: «Миранчукам рано уезжать из России»

Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился мнением о продолжении карьеры братьев Миранчуков.

– Как думаете, «Локомотив» сохранит всех лидеров перед Лигой чемпионов?

– Я слышал, что Миранчуки могут уехать. Мое мнение – им рано. Зачем? Ведь в Лиге чемпионов есть возможность набраться опыта. Алексей и Антон еще молоды, и в «Локо» им комфортно.

Конечно, бывают предложения, от которых сложно отказаться. Но я бы на их месте несколько раз подумал, прежде чем куда-то уходить.

В нынешнем сезоне полузащитник Алексей Миранчук забил восемь голов и отдал 11 результативных передач в 40 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

Статистика Антона – пять мячей и восемь голевых пасов в 40 играх. Transfermarkt оценивает хавбека в 2,5 миллиона.