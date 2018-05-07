Журналист Симонов: «Говорят, Ольга Голодец – родственница тренера Голодца. Ждем возрождения «Динамо»?»

Журналист Дмитрий Симонов прокомментировал новость, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру Ольги Голодец на пост вице-премьера по вопросам культуры и спорта.

«Госпожа Голодец, говорят, – родственница тренера Голодца. Ждем возрождения московского «Динамо»?» – написал Симонов на своей странице в твиттере.

Напомним, известный российский специалист Адамас Голодец почти всю свою тренерскую карьеру проработал в «Динамо». С 1995 по 1998 год являлся главным тренером бело-голубых, завоевав с ними бронзовые медали чемпионата России и дойдя до финала Кубка страны.