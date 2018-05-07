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    Журналист Симонов: «Говорят, Ольга Голодец – родственница тренера Голодца. Ждем возрождения «Динамо»?»

    Журналист Дмитрий Симонов прокомментировал новость, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру Ольги Голодец на пост вице-премьера по вопросам культуры и спорта.

    «Госпожа Голодец, говорят, – родственница тренера Голодца. Ждем возрождения московского «Динамо»?» – написал Симонов на своей странице в твиттере.

    Напомним, известный российский специалист Адамас Голодец почти всю свою тренерскую карьеру проработал в «Динамо». С 1995 по 1998 год являлся главным тренером бело-голубых, завоевав с ними бронзовые медали чемпионата России и дойдя до финала Кубка страны.

    Источник: Twitter

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    07.05.2018 18:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 7 мая 2018, 20:38

      https://ru.wikipedia.org/wiki/Голодец,_Адамас_Соломонович

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 7 мая 2018, 20:20

      А холодец – родственница холодца

      2
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 7 мая 2018, 19:56

      Адамас Голодец был хорошим игроком и неплохим тренером,но даму на футбол....
      Лучше довериь это дело самому Медведеву-может быть здесь нас ждет успех.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 7 мая 2018, 19:49

      Ну по очереди они наврят ли следующие.А ситуация позорная в чр.зенит и Москва жрут гос деньги,результатов НОЛЬ .Позорище

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 мая 2018, 19:42

      п...ц на голодец.


      ---Это не я.меня взломали...-
      Динамо навсегда.

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 7 мая 2018, 19:00

      "Динамо" уже никакой Голубец не поможет.

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