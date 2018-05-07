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  • Журналист Симонов: «Говорят, Ольга Голодец – родственница тренера Голодца. Ждем возрождения «Динамо»?»

Журналист Симонов: «Говорят, Ольга Голодец – родственница тренера Голодца. Ждем возрождения «Динамо»?»

7 мая 2018, 18:53
6

Журналист Дмитрий Симонов прокомментировал новость, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру Ольги Голодец на пост вице-премьера по вопросам культуры и спорта.

«Госпожа Голодец, говорят, – родственница тренера Голодца. Ждем возрождения московского «Динамо»?» – написал Симонов на своей странице в твиттере.

Напомним, известный российский специалист Адамас Голодец почти всю свою тренерскую карьеру проработал в «Динамо». С 1995 по 1998 год являлся главным тренером бело-голубых, завоевав с ними бронзовые медали чемпионата России и дойдя до финала Кубка страны.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Динамо Голодец Адамас
Комментарии (6)
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vladik12
1525708812
"Динамо" уже никакой Голубец не поможет.
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shinnik
1525711337
п...ц на голодец. ---Это не я.меня взломали...- Динамо навсегда.
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Axe111
1525711795
Ну по очереди они наврят ли следующие.А ситуация позорная в чр.зенит и Москва жрут гос деньги,результатов НОЛЬ .Позорище
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val-berezko
1525712216
Адамас Голодец был хорошим игроком и неплохим тренером,но даму на футбол.... Лучше довериь это дело самому Медведеву-может быть здесь нас ждет успех.
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kvm
1525713601
А холодец – родственница холодца
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pegas1276
1525714683
https://ru.wikipedia.org/wiki/Голодец,_Адамас_Соломонович
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