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    Жиру забил 29 голов головой в АПЛ. Это рекорд

    В прошедшее воскресенье состоялся матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0, а единственный гол записал на свой счет Оливье Жиру.

    Француз забил его головой. С момента своего дебюта в АПЛ в августе 2012года, Жиру забил 29 голов головой. Это больше, чем у любого другого действующего игрока Премьер-лиги на данный момент

    Источник: АПЛ

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    07.05.2018 09:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2509

      panmon 7 мая 2018, 11:38

      FYI: Форвард "Сток Сити" Питер Крауч установил достижение, которое было официально занесено а книгу рекордов Гиннеса. Как сообщает brfootball, Питер забил больше всех голов головой в матчах АПЛ. За всю свою карьеру Краучу удалось поразить ворота соперников после ударов головой 36 раз.

      1
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 7 мая 2018, 10:15

      Каменная башка.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 7 мая 2018, 10:03

      Всеобщий рекорд Тедди Шерингему принадлежит, насколько помню.

      -1
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