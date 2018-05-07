Жиру забил 29 голов головой в АПЛ. Это рекорд

В прошедшее воскресенье состоялся матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0, а единственный гол записал на свой счет Оливье Жиру.

Француз забил его головой. С момента своего дебюта в АПЛ в августе 2012года, Жиру забил 29 голов головой. Это больше, чем у любого другого действующего игрока Премьер-лиги на данный момент