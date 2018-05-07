Жиру забил 29 голов головой в АПЛ. Это рекорд

FYI: Форвард "Сток Сити" Питер Крауч установил достижение, которое было официально занесено а книгу рекордов Гиннеса. Как сообщает brfootball, Питер забил больше всех голов головой в матчах АПЛ. За всю свою карьеру Краучу удалось поразить ворота соперников после ударов головой 36 раз.
В прошедшее воскресенье состоялся матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0, а единственный гол записал на свой счет Оливье Жиру.
Француз забил его головой. С момента своего дебюта в АПЛ в августе 2012года, Жиру забил 29 голов головой. Это больше, чем у любого другого действующего игрока Премьер-лиги на данный момент