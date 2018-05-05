Ерохин: «В начале сезона для «Зенита» все складывалось неплохо. Потом сказались травмы и частичная потеря концентрации»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что на текущее положение команды в турнирной таблице повлияли травмы и потеря концентрации. По словам футболиста, петербуржцы сами виноваты, что в данный момент занимают лишь четвертое место.

«Мы сами виноваты, что опустились на четвертую строчку. Допустили много ошибок и потеряли очки. В начале чемпионата все складывалось неплохо. Затем сказались травмы, где-то потеряли концентрацию. Нужно было сыграть на морально-волевых. В первом круге уступили «Арсеналу», иной раз должны были побеждать, но заканчивали матч вничью.

С Кокориным мы шли бы среди лидеров? Мы не можем этого знать, но он точно играл важную роль в команде и забил много мячей», – сказал Ерохин.