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  • Ерохин: «В начале сезона для «Зенита» все складывалось неплохо. Потом сказались травмы и частичная потеря концентрации»

Ерохин: «В начале сезона для «Зенита» все складывалось неплохо. Потом сказались травмы и частичная потеря концентрации»

5 мая 2018, 14:21
5

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что на текущее положение команды в турнирной таблице повлияли травмы и потеря концентрации. По словам футболиста, петербуржцы сами виноваты, что в данный момент занимают лишь четвертое место.

«Мы сами виноваты, что опустились на четвертую строчку. Допустили много ошибок и потеряли очки. В начале чемпионата все складывалось неплохо. Затем сказались травмы, где-то потеряли концентрацию. Нужно было сыграть на морально-волевых. В первом круге уступили «Арсеналу», иной раз должны были побеждать, но заканчивали матч вничью.

С Кокориным мы шли бы среди лидеров? Мы не можем этого знать, но он точно играл важную роль в команде и забил много мячей», – сказал Ерохин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр
Комментарии (5)
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hevbn 28
1525522349
Было бы конечно совсем смешно , если бы игроки Зенита винили в своих не удачах кого нибудь другого , а не себя. А по поводу травм и нехватки концентрации , травмы бывают абсолютно у всех и по моему кто кто а Зенит на это ссылаться не может , во первых зачем им тогда нужен "второй с половиной состав" , который они купили летом, а во вторых я бы не сказал что у питерцев было так уж много травм, не больше чем у остальных , а по поводу концентрации "бичем" всего нашего футбола является не хватка профессионального отношения к делу, которое и выражается в не хватке концентрации, то есть наши игроки могут хорошо играть, но не всегда, в лучшем случае два матча из трех, а потом у них или "эйфория" по поводу выигранных двух матчей или стресс из-за какой то не удачи.
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Garrincha58
1525523463
без тебя Ерохин Зенит бы уже давно чемпионом стал
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Полная Канистра
1525524742
а вы нахрена тогда в команде что только на кокошку расчитываете
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zigbert
1525525517
Конечно отсутствие Кокорина -большая потеря Зенита.
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Stalin XP
1525536233
Сказалось то, что тебя, Ерохин, стоя рожали. Тварь мерзотная
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