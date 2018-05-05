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    Ерохин: «В начале сезона для «Зенита» все складывалось неплохо. Потом сказались травмы и частичная потеря концентрации»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что на текущее положение команды в турнирной таблице повлияли травмы и потеря концентрации. По словам футболиста, петербуржцы сами виноваты, что в данный момент занимают лишь четвертое место.

    «Мы сами виноваты, что опустились на четвертую строчку. Допустили много ошибок и потеряли очки. В начале чемпионата все складывалось неплохо. Затем сказались травмы, где-то потеряли концентрацию. Нужно было сыграть на морально-волевых. В первом круге уступили «Арсеналу», иной раз должны были побеждать, но заканчивали матч вничью.

    С Кокориным мы шли бы среди лидеров? Мы не можем этого знать, но он точно играл важную роль в команде и забил много мячей», – сказал Ерохин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.05.2018 14:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101

      Stalin XP 5 мая 2018, 19:03

      Сказалось то, что тебя, Ерохин, стоя рожали. Тварь мерзотная

      0
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 5 мая 2018, 16:05

      Конечно отсутствие Кокорина -большая потеря Зенита.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 мая 2018, 15:52

      а вы нахрена тогда в команде что только на кокошку расчитываете

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 мая 2018, 15:31

      без тебя Ерохин Зенит бы уже давно чемпионом стал

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 5 мая 2018, 15:12

      Было бы конечно совсем смешно , если бы игроки Зенита винили в своих не удачах кого нибудь другого , а не себя. А по поводу травм и нехватки концентрации , травмы бывают абсолютно у всех и по моему кто кто а Зенит на это ссылаться не может , во первых зачем им тогда нужен "второй с половиной состав" , который они купили летом, а во вторых я бы не сказал что у питерцев было так уж много травм, не больше чем у остальных , а по поводу концентрации "бичем" всего нашего футбола является не хватка профессионального отношения к делу, которое и выражается в не хватке концентрации, то есть наши игроки могут хорошо играть, но не всегда, в лучшем случае два матча из трех, а потом у них или "эйфория" по поводу выигранных двух матчей или стресс из-за какой то не удачи.

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