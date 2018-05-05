Финал женского чемпионата Мексики посетили более 50 тысяч зрителей

Надо нам догнать и перегнать мексиканцев по этому показателю.
Состоялся финальный поединок чемпионата Мексики среди женщин между «Тигрес» и «Монтерреем». Двухматчевое противостояние не выявило победителя – его определять пришлось в серии пенальти, в которой точнее оказались «тигрицы».
На стадионе во время игры присутствовало более 50 тысяч болельщиков. Это выше средней посещаемости РФПЛ.
Представляем вашему внимание видео с арены.
Así las emociones en el @estadiobbva en los últimos minutos de la #GranFinal de la #LIGAMXFemenil #VamosPorEllas #VamosRayadas #VamosTigresFemenil pic.twitter.com/r8VYb3JKig— LIGA MX Femenil (@LIGAMXFemenil) 5 мая 2018 г.