Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Финал женского чемпионата Мексики посетили более 50 тысяч зрителей

    Состоялся финальный поединок чемпионата Мексики среди женщин между «Тигрес» и «Монтерреем». Двухматчевое противостояние не выявило победителя – его определять пришлось в серии пенальти, в которой точнее оказались «тигрицы».

    На стадионе во время игры присутствовало более 50 тысяч болельщиков. Это выше средней посещаемости РФПЛ.

    Представляем вашему внимание видео с арены.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2018 08:12
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100723

      zigbert 5 мая 2018, 15:22

      Надо нам догнать и перегнать мексиканцев по этому показателю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 5 мая 2018, 10:07

      У нас стадионов настроили, а вот, как заполнять их - пока очевидная проблема...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 5 мая 2018, 09:54

      Ещё-бы не посмотреть как девки дерутся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 мая 2018, 09:29

      у них умеют болеть. Ацтека вообще на 105 тыс рассчитан!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 5 мая 2018, 08:18

      У меня друг прогнозирует выход Мексики в 1/2 финал ЧМ, но для этого ей надо выиграть группу, где есть Германия, что бы не попасть в 1/8 на Бразилию. Но в 1/4 там уже Англия, Бельгия или Колумбия. Почти не реально. Потолок 1/8.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 5 мая 2018, 08:14

      Чтобы не было футбольно-суицидальных настроений, в России такие новости лучше не постить.
      Куда написать, чтоб удалили!?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11