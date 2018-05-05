Финал женского чемпионата Мексики посетили более 50 тысяч зрителей

Состоялся финальный поединок чемпионата Мексики среди женщин между «Тигрес» и «Монтерреем». Двухматчевое противостояние не выявило победителя – его определять пришлось в серии пенальти, в которой точнее оказались «тигрицы».

На стадионе во время игры присутствовало более 50 тысяч болельщиков. Это выше средней посещаемости РФПЛ.

Представляем вашему внимание видео с арены.