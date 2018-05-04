Хенесс: «Моуринью – суперзвезда, но он не поставил «Манчестер Юнайтед» на первый план»

Президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что тренер не должен быть суперзвездой. По его словам, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не ставит команду на первый план.

«Вы должны убедиться, что ваш главный тренер – не суперзвезда, а человек, интегрированный в команду.

Я беру пример из футбола: Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед» – суперзвезда. Но он не поставил клуб на первый план. Все всегда сосредоточено на португальце», – сказал Хенесс.