Хенесс: «Моуринью – суперзвезда, но он не поставил «Манчестер Юнайтед» на первый план»

Казалось бы это сказал человек, хорошо разбирающийся в тренерах, только непонятно почему он готов был целовать в зад Гвардиолу, и целовал бы до сих пор, если бы тот сам не ушел, хотя вот Анчелотти и Хайнкес которые были после Гвардиолы гораздо лучше подготовили команду к игре с Реалом, во всяком случае не обосрались с общим счетом 0:5.
Президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что тренер не должен быть суперзвездой. По его словам, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не ставит команду на первый план.
«Вы должны убедиться, что ваш главный тренер – не суперзвезда, а человек, интегрированный в команду.
Я беру пример из футбола: Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед» – суперзвезда. Но он не поставил клуб на первый план. Все всегда сосредоточено на португальце», – сказал Хенесс.