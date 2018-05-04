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    Хенесс: «Моуринью – суперзвезда, но он не поставил «Манчестер Юнайтед» на первый план»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что тренер не должен быть суперзвездой. По его словам, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не ставит команду на первый план.

    «Вы должны убедиться, что ваш главный тренер – не суперзвезда, а человек, интегрированный в команду.

    Я беру пример из футбола: Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед» – суперзвезда. Но он не поставил клуб на первый план. Все всегда сосредоточено на португальце», – сказал Хенесс.

    Источник: Tribalfootball

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    04.05.2018 17:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +187

      teodogat 5 мая 2018, 01:07

      Казалось бы это сказал человек, хорошо разбирающийся в тренерах, только непонятно почему он готов был целовать в зад Гвардиолу, и целовал бы до сих пор, если бы тот сам не ушел, хотя вот Анчелотти и Хайнкес которые были после Гвардиолы гораздо лучше подготовили команду к игре с Реалом, во всяком случае не обосрались с общим счетом 0:5.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 4 мая 2018, 20:03

      Не Жозе сдела из себя звезду, а успехи как тренера и общество. Его команды всегда побеждают, так что он никак не перетягивает на себя одеяло... ну разве что с Реалом не пошло, хотя там был ворох причин

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 4 мая 2018, 18:02

      Приземлил..., объективно. Должен быть баланс: игроки - тренер - болельщики. Выпирать никто не должен. На сегодня пример - это Локо.

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