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    Умтити больше не интересен «Манчестер Юнайтед»

    Руководству «Манчестер Юнайтед» больше не интересен трансфер защитника «Барселоны» Самуэля Умтити.

    24-летний француз продолжает вести переговоры с каталонцами относительно продления своего действующего контракта, чем хотели воспользоваться «манкунианцы». Но «Барселона» четко дала понять, что заинтересована в сохранении своего игрока, осталось лишь уладить детали обновленного соглашения.

    Еще один клуб, который ранее проявлял заинтересованность в услугах Умтити – «ПСЖ».

    Источник: Marca

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    04.05.2018 10:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 14:13

      Если Барселона заинтересована в сохранении игрока ,то какие тут могут быть разговоры.

      2
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      ...
      Рейтинг: +418

      mister_лео > zigbert 4 мая 2018, 22:01

      до Ухода Неймара действительно Барса продавала только не нужных игроков , или тех кто по собственному желанию хотел уходить из клуба .. уход Нейя немножко ударил по репутации каталонцев , теперь топ клубы начали интересоваться лидерами .. раньше такого не наблюдалось !!

      1
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      Рейтинг: +3437

      FRZZ 4 мая 2018, 13:08

      То интересен, то не интересен...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +906

      Football06 4 мая 2018, 12:02

      Один из лучших защитников , 24 года только может стать лучшим!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 4 мая 2018, 11:35

      Отличная новость!!

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 4 мая 2018, 11:01

      отлично

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 мая 2018, 10:42

      Нельзя его продавать.

      2
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