Умтити больше не интересен «Манчестер Юнайтед»

Руководству «Манчестер Юнайтед» больше не интересен трансфер защитника «Барселоны» Самуэля Умтити.

24-летний француз продолжает вести переговоры с каталонцами относительно продления своего действующего контракта, чем хотели воспользоваться «манкунианцы». Но «Барселона» четко дала понять, что заинтересована в сохранении своего игрока, осталось лишь уладить детали обновленного соглашения.

Еще один клуб, который ранее проявлял заинтересованность в услугах Умтити – «ПСЖ».