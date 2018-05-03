Ребров: «Над «Спартаком» смеялись после 0:7 от «Ливерпуля», а наш соперник теперь в финале Лиги чемпионов»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о поражении от «Ливерпуля» на групповом этапе Лиги чемпионов (0:7).

«Лигу чемпионов успеваю смотреть. Интересные игры идут, напряжение. Болел ли за «Ливерпуль»? С одной стороны, хочется сказать, что вот над нами смеялись, а наш соперник теперь в финале. В финале, скорее всего, буду болеть за них», – сказал Ребров.

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Реалом». Матч состоится 26 мая в Киеве.