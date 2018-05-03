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    Ребров: «Над «Спартаком» смеялись после 0:7 от «Ливерпуля», а наш соперник теперь в финале Лиги чемпионов»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о поражении от «Ливерпуля» на групповом этапе Лиги чемпионов (0:7).

    «Лигу чемпионов успеваю смотреть. Интересные игры идут, напряжение. Болел ли за «Ливерпуль»? С одной стороны, хочется сказать, что вот над нами смеялись, а наш соперник теперь в финале. В финале, скорее всего, буду болеть за них», – сказал Ребров.

    В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Реалом». Матч состоится 26 мая в Киеве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.05.2018 21:47
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 4 мая 2018, 16:34

      Теперь все будут сдержано улыбаться над твоим слабоумием

      1
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 4 мая 2018, 16:31

      В чемпионате Англии "Ливерпуль" проигрывал многим командам. По логике Реброва - это все финалисты Лиги чемпионов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 12:00

      если честно признаться то не ожидал что Ливер до финала дойдет, но как не крути осадок от такого счета и проигрыша Спартака все равно остался.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 08:46

      Никто не ждал от Ливерпуля такой прыти.Теперь уже смело можно сказать :"Клопп сколотил команду".

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan 4 мая 2018, 06:01

      7:0, Карл... 7:0

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Red-Green_fan 4 мая 2018, 08:16

      а Рому 5-2, тоже не слабо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 4 мая 2018, 06:00

      хорошее оправдание для лохов,значит финалистам не зазорно проигрывать и 20-0

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 мая 2018, 04:15

      Ребров : "Над "Спартаком" все смеялись после вылета от "Тосно" в полуфинале. А ведь проиграли будущему обладателю Кубка России" .

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > Бухбух 4 мая 2018, 13:59

      И будущему участнику ЛЕ и ФНЛ России.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 4 мая 2018, 01:46

      Все равно 7:0 это много ....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 мая 2018, 23:53

      Жалкое оправдание Вашей никчёмности.

      3
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      Рейтинг: +5882

      Павелий > Zeff 4 мая 2018, 00:00

      Твой пост - это жалкое оправдание того, зачем ты учился в школе 4 года.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > Zeff 4 мая 2018, 01:46

      Ага а где Зенит играл и где будет играть в ледующем сезоне мы все знаем ))) ЛЕ ваш потолок )))

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Zeff 4 мая 2018, 10:43

      Лол)))Если мы никчемные, то тогда что такое вы?)))

      1
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      Рейтинг: +58

      mr. Perdony > Spartak 777 4 мая 2018, 13:17

      Сейчас тут не обсуждается где и кто будет играть в евро кубках и будут ли вообще играть .
      Тут отмазки обсуждаются , как не прискорбно это признавать , но Спартак это русский клуб , и он опозорил Россию проиграв с таким счётом , они показали наш уровень , и это экс чемпионы называется , позор и тут его не отмажешь )

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Тraumtanzеr 4 мая 2018, 16:45

      Звание:"ПОЗОРИЩЕ НАЦИИ", в этом сезоне бесспорно
      Ваше.

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 мая 2018, 23:40

      Кккой же ты морально убогий,Ребров (((

      3
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