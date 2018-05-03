«Локомотиву» в случае победы над «Зенитом» сразу вручат кубок чемпиона РФПЛ 

Зачем было привозить кубок в Краснодар, если в сценарии точно написано , что вручение состоиться 5 мая на стадионе Зенита после игры с одноименной командой. После счета 1: 2 радостные болельщики Локомотива выбегут на поле и унесут на память кто что сможет унести: от бакланов , перекладин и штанг до закрывашки стадиона. Говорят что отлично подходит в качестве теплицы
5 мая «Локомотив» сыграет в матче 29-го тура РФПЛ против «Зенита». В случае победы железнодорожники станут чемпионами России.
В положении о «Кубке чемпионов России по футболу» сказано, что кубок вручается непосредственно после матча, в котором клуб стал чемпионом, если это не противоречит требованиям по обеспечению безопасности.
Однако, по информации «Чемпионата», на матч 28-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Локомотив» кубок не привозили. Сообщается, что церемония награждения должна состояться после матча с «Зенитом» (в случае победы железнодорожников).