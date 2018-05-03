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    «Локомотиву» в случае победы над «Зенитом» сразу вручат кубок чемпиона РФПЛ 

    5 мая «Локомотив» сыграет в матче 29-го тура РФПЛ против «Зенита». В случае победы железнодорожники станут чемпионами России.

    В положении о «Кубке чемпионов России по футболу» сказано, что кубок вручается непосредственно после матча, в котором клуб стал чемпионом, если это не противоречит требованиям по обеспечению безопасности.

    Однако, по информации «Чемпионата», на матч 28-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Локомотив» кубок не привозили. Сообщается, что церемония награждения должна состояться после матча с «Зенитом» (в случае победы железнодорожников).

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.05.2018 14:11
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4025

      raritet 3 мая 2018, 18:17

      Зачем было привозить кубок в Краснодар, если в сценарии точно написано , что вручение состоиться 5 мая на стадионе Зенита после игры с одноименной командой. После счета 1: 2 радостные болельщики Локомотива выбегут на поле и унесут на память кто что сможет унести: от бакланов , перекладин и штанг до закрывашки стадиона. Говорят что отлично подходит в качестве теплицы

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet > 3 мая 2018, 18:48

      О . Извини. А я поглощенный переездом Манчини совсем забыл что у Локо домашняя игра.Тогда тем более сценарий то, что надо для чемпионства Локомотива. Все сходиться : и Зениту все равно ниже 5 места не опустятся и Локомотиву приятно при своих трибунах ликовать.

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 3 мая 2018, 17:30

      Локо вперед!!!! Нужна победа во что бы то ни стало!!!! С нами бог!!!!

      0
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      Рейтинг: +19

      neutral person 3 мая 2018, 16:13

      фиг выиграет локо не какой игры у локо. только стандарты отскоки и везение. и пользовались тем что другие ошибались

      -1
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 3 мая 2018, 15:33

      Кубок надо вести сразу в Тулу. Там вместе с самоваром вручат, заодно и чемпионство по-русски отметят !

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 3 мая 2018, 15:06

      Нужно победить, кровь из носу!

      2
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      Рейтинг: +876

      movie 3 мая 2018, 15:03

      постой паровоз...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 мая 2018, 14:46

      Походу уже всё решено...виталику привет с берегов Невы!!!

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 3 мая 2018, 14:32

      Однако, по информации «Чемпионата», на матч 28-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Локомотив» кубок не привозили.
      В РФС Ванга сидит?

      1
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      Рейтинг: +57

      LocoMen89 3 мая 2018, 14:31

      Умрите на поле , но кубок возьмите , тем более при своих болельщиках...

      3
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > LocoMen89 3 мая 2018, 14:45

      Игру жду интереснейшую, посмотрим на чемпионскую игру..

      1
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      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ 3 мая 2018, 14:28

      Ну и хорошо, пусть вручают. Может зенитовцам обидно станет, и они задумаются как исправить положение вещей...

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      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ > 17 мая 2018, 09:29

      А кто не ворует? Они-младенцы, даже если и стырят лям-другой. Есть и настоящие монстры...(

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