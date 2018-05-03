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  • «Локомотиву» в случае победы над «Зенитом» сразу вручат кубок чемпиона РФПЛ 

«Локомотиву» в случае победы над «Зенитом» сразу вручат кубок чемпиона РФПЛ 

3 мая 2018, 14:11
14

5 мая «Локомотив» сыграет в матче 29-го тура РФПЛ против «Зенита». В случае победы железнодорожники станут чемпионами России.

В положении о «Кубке чемпионов России по футболу» сказано, что кубок вручается непосредственно после матча, в котором клуб стал чемпионом, если это не противоречит требованиям по обеспечению безопасности.

Однако, по информации «Чемпионата», на матч 28-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Локомотив» кубок не привозили. Сообщается, что церемония награждения должна состояться после матча с «Зенитом» (в случае победы железнодорожников).

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит
Комментарии (14)
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levon_man
1525346907
Удачи Локо
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2 ЗЛОДЕЯ
1525346910
Ну и хорошо, пусть вручают. Может зенитовцам обидно станет, и они задумаются как исправить положение вещей...
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LocoMen89
1525347082
Умрите на поле , но кубок возьмите , тем более при своих болельщиках...
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iBragim2102
1525347131
Однако, по информации «Чемпионата», на матч 28-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Локомотив» кубок не привозили. В РФС Ванга сидит?
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С-Пб on-line
1525347981
Походу уже всё решено...виталику привет с берегов Невы!!!
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movie
1525349026
постой паровоз...
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Федя Кабак
1525349199
Нужно победить, кровь из носу!
Ответить
ilichkadr
1525350807
Кубок надо вести сразу в Тулу. Там вместе с самоваром вручат, заодно и чемпионство по-русски отметят !
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neutral person
1525353193
фиг выиграет локо не какой игры у локо. только стандарты отскоки и везение. и пользовались тем что другие ошибались
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raritet
1525360640
Зачем было привозить кубок в Краснодар, если в сценарии точно написано , что вручение состоиться 5 мая на стадионе Зенита после игры с одноименной командой. После счета 1: 2 радостные болельщики Локомотива выбегут на поле и унесут на память кто что сможет унести: от бакланов , перекладин и штанг до закрывашки стадиона. Говорят что отлично подходит в качестве теплицы
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