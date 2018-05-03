Канте предпочтет сидеть на лавке в «Челси», чем играть в «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» работает над трансфером полузащитника «Челси» Н’Голо Канте. Уроженец Парижа является одной из основных целей французского клуба на предстоящее летнее трансферное окно.

Сам Канте рассчитывает остаться в Лондоне, где его все устраивает. В связи с возможными изменениями в тренерском штабе команды, а также с приходом новых игроков, Канте в следующем сезоне может получить меньше игрового времени на поле, но это не смущает игрока. Он готов остаться в Англии даже на таких условиях.