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    Канте предпочтет сидеть на лавке в «Челси», чем играть в «ПСЖ»

    Руководство «ПСЖ» работает над трансфером полузащитника «Челси» Н’Голо Канте. Уроженец Парижа является одной из основных целей французского клуба на предстоящее летнее трансферное окно.

    Сам Канте рассчитывает остаться в Лондоне, где его все устраивает. В связи с возможными изменениями в тренерском штабе команды, а также с приходом новых игроков, Канте в следующем сезоне может получить меньше игрового времени на поле, но это не смущает игрока. Он готов остаться в Англии даже на таких условиях.

    Источник: Daily Mail

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    03.05.2018 10:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 3 мая 2018, 11:34

      А где это он сам сказал???Покажите!!!Пи.дары журналюги,только пиз.деть и умеют.

      8
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Татарин за ЦСКА 3 мая 2018, 11:56

      у них главный информатор се люк

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > С-Пб on-line 3 мая 2018, 11:59

      Ну после таких информаторов люди в заблуждениях))))

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Татарин за ЦСКА 3 мая 2018, 13:51

      По-моему он сам такой по-жизни)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > С-Пб on-line 4 мая 2018, 18:10

      согласен)))

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