В чемпионате Эфиопии команда напала на судью. Рефери защищался с помощью углового флага

Атака на главного судью случилась в матче чемпионата Эфиопии. Команда «Вельвало Адиграт» была недовольна, что во время игры против «Дефэнс» в ее ворота был засчитан гол. Раздосадованные футболисты набросились на арбитра.

Они стали бить рефери, который пытался отбиваться сначала сам, а затем с помощью углового флага. В атаке на судью своим игрокам помог тренер «Вельвало Адиграта».

Главный тренер нападавших был уволен после инцидента.