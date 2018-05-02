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    В чемпионате Эфиопии команда напала на судью. Рефери защищался с помощью углового флага

    Атака на главного судью случилась в матче чемпионата Эфиопии. Команда «Вельвало Адиграт» была недовольна, что во время игры против «Дефэнс» в ее ворота был засчитан гол. Раздосадованные футболисты набросились на арбитра.

    Они стали бить рефери, который пытался отбиваться сначала сам, а затем с помощью углового флага. В атаке на судью своим игрокам помог тренер «Вельвало Адиграта».

    Главный тренер нападавших был уволен после инцидента.

    Источник: BBC

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    02.05.2018 23:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 17:05

      Не позавидуешь судье.Источник правда не сообщает прав ли был арбитр в этом эпизоде?

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2018, 10:50

      вон как бывает, так что наши арбитры еще пусть довольны будут что за их косяки такого не происходит))

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