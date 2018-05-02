В ворота «Реала» в последних 13 играх в Лиге чемпионов не было назначено ни одного пенальти

Судьи не назначили ни одного пенальти в ворота «Реала» в последних 13 матчах мадридской команды в Лиге чемпионов.

Это означает, что сливочные ни разу не были наказаны 11-метровым ударом в нынешнем розыгрыше турнира.

«Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, победив в полуфинале «Баварию» (2:1; 2:2). После каждого из поединков с мюнхенцами немецкие СМИ обращали внимание на то, что арбитры не назначили в ворота «галактикос» довольно очевидные, по их мнению, пенальти.