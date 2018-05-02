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    В ворота «Реала» в последних 13 играх в Лиге чемпионов не было назначено ни одного пенальти

    Судьи не назначили ни одного пенальти в ворота «Реала» в последних 13 матчах мадридской команды в Лиге чемпионов.

    Это означает, что сливочные ни разу не были наказаны 11-метровым ударом в нынешнем розыгрыше турнира.

    «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, победив в полуфинале «Баварию» (2:1; 2:2). После каждого из поединков с мюнхенцами немецкие СМИ обращали внимание на то, что арбитры не назначили в ворота «галактикос» довольно очевидные, по их мнению, пенальти.

    Источник: Opta

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    02.05.2018 16:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 13:28

      Когда нибудь эта традиция будет нарушена.

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 2 мая 2018, 19:54

      В последних 14 матчах ( я дальше просто не считал) в ворота баварии также не было назначено ни одного пенальти, это я про лч. В этой лч 12 матчей, и с той лч оба матча против реала. Но в сторону соперников пенальти так же были, причем в обоих матчах прошлого года против реала снова же, в первом матче левый, во втором лева забил. Это так, чисто для справки.Любят тут устроить вбросы по теме, так -то у баварии точка пенальти тоже своя личная, переносная видимо

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 2 мая 2018, 20:30

      Около 12 пенальти за 13 матчей должно было быть

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Football06 2 мая 2018, 21:24

      так а че опять двойные стандарты? или просто минусики будешь бегать ставить там где ответить нечего. Я лишь просто сказал, что статью высосали из пальца, а все ведутся и уже вон кукарекуют. А я лишь сказал, что бавария не получала пеналь в свои ворота 14 матчей подряд, и это я дальше просто не смотрел. Может там и под 20 будет, но всем пох. это ведь не реал)

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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 3 мая 2018, 08:33

      На фига говорить про Баварию? Ведь проблемы с пенальти у Реала , ты начал отходить от темы говоря а у Баварии тоже самое почти, ведь именно Реалу не поставили 2 пенальти в полуфинале ЛЧ против Баварии

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 3 мая 2018, 08:47

      Правильно говоришь всем пох ведь это не Реал! Не та команда которая сидит и говорит мы легенды мы взяли два раза ЛЧ , сидят и говорят мы лучшие в истории футбола, не та команда которая говорит мы Непобедимы! Ведь вы и ваш сраный реал сидят и понтуются всем что можно и все знают что вам тащят и давно, за эти 3 года в ЛЧ наверно в первый раз вы как то заслужили но дальше когда с офсайдов начала забивать было понятно что Перес хочет чтоб ЛЧ была его.. Ведь проиграй они ЛЧ то самый СРАНЫЙ КЛУБ остался бы без ничего

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 2 мая 2018, 18:32

      У Реала нет точка для пенальти,есть только в стороне соперника

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 мая 2018, 18:02

      судьи как всегда очень благосклонны к Реалу, в игре с Баварией точно нужно было назначать.

      6
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 2 мая 2018, 17:45

      И не будет назначено !

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 мая 2018, 17:10

      знаем мы ваши победы в лч ! с помощью судей !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 2 мая 2018, 17:06

      Играют очень корректно со связанными за спиной руками.

      2
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