BR Foоtball представил игроков «Баварии» и Роналду в виде героев комиксов

Bleacher Report Foоtball представил футболистов «Баварии» и нападающего «Реала» Криштиану Роналду в виде героев известного комикса «Мстители».

На картинке португалец изображен во главе всех остальных игроков, а надпись к рисунку гласит: «Баварии» нужны герои».

Напомним, мадридцы обыграли мюнхенскую команду в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей (2:1; 2:2). Примечательно, что Роналду не совершил в этих встречах ни одного результативного действия.