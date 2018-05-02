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    BR Foоtball представил игроков «Баварии» и Роналду в виде героев комиксов

    Bleacher Report Foоtball представил футболистов «Баварии» и нападающего «Реала» Криштиану Роналду в виде героев известного комикса «Мстители».

    На картинке португалец изображен во главе всех остальных игроков, а надпись к рисунку гласит: «Баварии» нужны герои».

    Напомним, мадридцы обыграли мюнхенскую команду в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей (2:1; 2:2). Примечательно, что Роналду не совершил в этих встречах ни одного результативного действия.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Bleacher Report

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    02.05.2018 13:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 мая 2018, 17:11

      еще кто то называет кристину лучшим футболистом в мире? смешно ! пол сезона вообще не играет а потом забьет в паре матчей и все герой !

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > dinar7777dinar 2 мая 2018, 17:51

      а кто-то ещё считает что лёня гномыч лучший? смешно! клепать голы всяким сасунам и командам типо депора и красоваться собой он мастер. а в матчах где нужно клуб тянуть и с сильными командами его не найти на поле.. теряется.. в домик прячется

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