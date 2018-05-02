BR Foоtball представил игроков «Баварии» и Роналду в виде героев комиксов

еще кто то называет кристину лучшим футболистом в мире? смешно ! пол сезона вообще не играет а потом забьет в паре матчей и все герой !
Bleacher Report Foоtball представил футболистов «Баварии» и нападающего «Реала» Криштиану Роналду в виде героев известного комикса «Мстители».
На картинке португалец изображен во главе всех остальных игроков, а надпись к рисунку гласит: «Баварии» нужны герои».
Напомним, мадридцы обыграли мюнхенскую команду в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей (2:1; 2:2). Примечательно, что Роналду не совершил в этих встречах ни одного результативного действия.
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