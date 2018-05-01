Моуринью: «Победы не важны в футболе. Я всегда так говорю, когда ничего не выигрываю»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил позицию, что трофеи в футболе не играют решающей роли.

«В моем понимании, самым важным трофеем является не титул АПЛ или Лиги чемпионов, а просто тот, который ты выигрываешь. Вообще, победы не играют главной роли в футболе. Я всегда так говорю, когда нет трофеев», – сказал португалец El Chiringuito.

«Красные дьяволы» имеют шанс выиграть Кубок Англии в текущем сезоне.