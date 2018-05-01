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    Моуринью: «Победы не важны в футболе. Я всегда так говорю, когда ничего не выигрываю»

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил позицию, что трофеи в футболе не играют решающей роли.

    «В моем понимании, самым важным трофеем является не титул АПЛ или Лиги чемпионов, а просто тот, который ты выигрываешь. Вообще, победы не играют главной роли в футболе. Я всегда так говорю, когда нет трофеев», – сказал португалец El Chiringuito.

    «Красные дьяволы» имеют шанс выиграть Кубок Англии в текущем сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2018 20:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 1 мая 2018, 20:53

      Не люблю Мавриньё за то что он поступил со Швайнштайгером как свинтус.

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