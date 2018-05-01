Ари: «Лучший способ завести знакомства в России – это пьянка»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о лучшем, по его мнению, способе знакомства с людьми в России.

«В России завести друзей легче посредством футбола. Я подружился и с русскими одноклубниками, но на это ушло время.

Я ведь не употребляю алкоголь, а пьянки – это лучший способ завести знакомства в России. Ведь русские любят водку. Бывают случаи, когда они пьют каждый день», – сказал Ари.

Напомним, Ари приехал в Россию в 2010 году. Помимо «Локомотива» в РФПЛ он выступал за «Спартак» и «Краснодар».