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  • Ари: «Лучший способ завести знакомства в России – это пьянка»

Ари: «Лучший способ завести знакомства в России – это пьянка»

1 мая 2018, 18:13
19

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о лучшем, по его мнению, способе знакомства с людьми в России.

«В России завести друзей легче посредством футбола. Я подружился и с русскими одноклубниками, но на это ушло время.

Я ведь не употребляю алкоголь, а пьянки – это лучший способ завести знакомства в России. Ведь русские любят водку. Бывают случаи, когда они пьют каждый день», – сказал Ари.

Напомним, Ари приехал в Россию в 2010 году. Помимо «Локомотива» в РФПЛ он выступал за «Спартак» и «Краснодар».

Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари
Комментарии (19)
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Pilottt
1525187837
С таким уродом, я даже пьяные не познакомился
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Боцман59rus
1525188041
а еще лучше в поездах, будешь играть как вчера, устроит тебе семин двухнедельный тур до Хабаровска -гарантируЮ, назнакомишься до вЗблевА.))))
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ProstoPolzovatel
1525188659
Ну так по всему миру...вон, в Англии, пойди в паб, накати пивка, и тоже много знакомых появится, может даже в драке поучаствуешь...)))
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Полная Канистра
1525188821
чемпионство уплывает а он про про пьянку и знакомства русских тылдычит
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artem 81
1525189597
Какой ему пить, он и так дурак дураком)))
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Avaretz
1525190261
Это говорит только о том, что мы не на том пути.
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OfaZavr
1525190837
Ари ты ведь тоже уже почти россиянин так что говорить такие вещи не следует)
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woyser
1525191378
Ох не приведи господь тебе попасть в Корею.
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Garrincha58
1525194321
и этому барану собираются дать гражданство да гнать эту браз-ую обезьяну из страны
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zigbert
1525196291
К чему все это Ари?
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