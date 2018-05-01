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    Ари: «Лучший способ завести знакомства в России – это пьянка»

    Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о лучшем, по его мнению, способе знакомства с людьми в России.

    «В России завести друзей легче посредством футбола. Я подружился и с русскими одноклубниками, но на это ушло время.

    Я ведь не употребляю алкоголь, а пьянки – это лучший способ завести знакомства в России. Ведь русские любят водку. Бывают случаи, когда они пьют каждый день», – сказал Ари.

    Напомним, Ари приехал в Россию в 2010 году. Помимо «Локомотива» в РФПЛ он выступал за «Спартак» и «Краснодар».

    Источник: Globo

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    01.05.2018 18:13
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3795

      serppion 2 мая 2018, 14:47

      Русские любят водку в меру и в приличной компании. Интересно, где носит этого Аришку, если он каждый день видит пьяных корешей?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 1 мая 2018, 21:25

      экзамен сдал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 20:38

      К чему все это Ари?

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 мая 2018, 20:05

      и этому барану собираются дать гражданство да гнать эту браз-ую обезьяну из страны

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Garrincha58 1 мая 2018, 20:23

      А что? Он разве не прав?)))

      4
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > la verdad 1 мая 2018, 21:02

      Считаю нет, сейчас многие даже на свадьбах не пьют, что очень радует.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > la verdad 1 мая 2018, 21:10

      а вы какой уровень берете? вы тоже знакомства по пьяни заводите?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > lordmrv 1 мая 2018, 22:43

      Для начала...вы или Вы? Если Вам не известно, то в России один из самых высоких уровней потребления алкоголя, один из самых высоких процентов тяжких преступлений в состоянии алкогольного опьянения, смертей на дорогах, самоубийств в состоянии алкогольного опьянения и рождённых уродов из-за алкашей родителей, то я Вам сочувствую.
      Теперь обо мне - я не буду (как Вы) изображать из себя святого и признаюсь, что часто завожу приятельские отношения в пабе или на банкетах и праздниках.
      С Ари согласен полностью, так как ( в отличие от Вас) не закрываю глаза на окружающие проблемы розовыми очками. У нас процентов 80% взрослых россиян реально бухают.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 1 мая 2018, 19:16

      Ох не приведи господь тебе попасть в Корею.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > woyser 1 мая 2018, 20:14

      Потому что он собака ?))

      1
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > DeutschlandUberAlles 1 мая 2018, 21:10

      ну **** то точно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 мая 2018, 19:07

      Ари ты ведь тоже уже почти россиянин так что говорить такие вещи не следует)

      6
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 1 мая 2018, 18:57

      Это говорит только о том, что мы не на том пути.

      2
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      Рейтинг: +271

      artem 81 1 мая 2018, 18:46

      Какой ему пить, он и так дурак дураком)))

      3
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 1 мая 2018, 18:36

      а кули, не прибухнешь не поймешь;)

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 мая 2018, 18:33

      чемпионство уплывает а он про про пьянку и знакомства русских тылдычит

      6
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