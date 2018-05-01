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    Феллаини требует от «МЮ» двухлетний контракт

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини ведет переговоры о продлении своего действующего контракта с клубом.

    Ранее сообщалось, что бельгиец может покинуть Манчестер. В его услугах заинтересованы многие европейские клубы, а контракт с «МЮ» заканчивается ближайшим летом.

    И футболист, и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в продлении отношений, но пока стороны не могут договориться. Известно, что 30-летний игрок требует от клуба продлить контракт на два сезона, но руководство «манкунианцев» рассчитывает подписать однолетнее соглашение.

    Источник: Daily Mail

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    01.05.2018 09:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 15:08

      В последнее время редко появляется в основном составе.Не удивительно что МЮ теряет к нему интерес.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 1 мая 2018, 11:39

      Этот одуванчик играет раз в год и думает,что он настолько крут,что может диктовать условия?!

      -1
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