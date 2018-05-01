Феллаини требует от «МЮ» двухлетний контракт

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини ведет переговоры о продлении своего действующего контракта с клубом.

Ранее сообщалось, что бельгиец может покинуть Манчестер. В его услугах заинтересованы многие европейские клубы, а контракт с «МЮ» заканчивается ближайшим летом.

И футболист, и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в продлении отношений, но пока стороны не могут договориться. Известно, что 30-летний игрок требует от клуба продлить контракт на два сезона, но руководство «манкунианцев» рассчитывает подписать однолетнее соглашение.