Иньеста поблагодарил фанатов «Барселоны» за поддержку, назвав их самыми важными людьми

В текущем сезоне «Барселона» в 25-й раз выиграла чемпионат Испании и в 30-й раз Кубок Испании. Полузащитник клуба Андрес Иньеста, который по окончании сезона покидает каталонский клуб, отметил, что рад разделить триумф с болельщиками команды.

«Нет ничего лучше возможности разделить свой триумф с самыми важными людьми для нас – нашими фанатами! Спасибо вам за все», – написал Иньеста в твиттере.