Иньеста поблагодарил фанатов «Барселоны» за поддержку, назвав их самыми важными людьми

Хорошие слова о болельщиках.
В текущем сезоне «Барселона» в 25-й раз выиграла чемпионат Испании и в 30-й раз Кубок Испании. Полузащитник клуба Андрес Иньеста, который по окончании сезона покидает каталонский клуб, отметил, что рад разделить триумф с болельщиками команды.
«Нет ничего лучше возможности разделить свой триумф с самыми важными людьми для нас – нашими фанатами! Спасибо вам за все», – написал Иньеста в твиттере.
No nay nada mejor que poder compartir los éxitos con los más importantes, nuestra afición! Gracias por estar siempre!! pic.twitter.com/wMiN646dXK— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 30 апреля 2018 г.