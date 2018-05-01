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    Иньеста поблагодарил фанатов «Барселоны» за поддержку, назвав их самыми важными людьми

    В текущем сезоне «Барселона» в 25-й раз выиграла чемпионат Испании и в 30-й раз Кубок Испании. Полузащитник клуба Андрес Иньеста, который по окончании сезона покидает каталонский клуб, отметил, что рад разделить триумф с болельщиками команды.

    «Нет ничего лучше возможности разделить свой триумф с самыми важными людьми для нас – нашими фанатами! Спасибо вам за все», – написал Иньеста в твиттере.

    Источник: Twitter

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    01.05.2018 09:15
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 14:52

      Хорошие слова о болельщиках.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 1 мая 2018, 11:52

      ЛегендА!!!

      1
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