Иньеста заявил, что не перейдет в европейский клуб, чтобы не играть против «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, объявивший сегодня о своем уходе из клуба по завершении сезона, рассказал, где может продолжить карьеру. По его словам, он не намерен рассматривать варианты в Европе, поскольку не хочет играть против сине-гранатовых.

«Знаю ли я, где продолжу карьеру? Эта тема открыта. Есть вещи, которые можно обсудить. Единственное, о чем я всегда говорил, так это то, что я никогда не буду играть против «Барселоны». Поэтому я могу перейти в любой клуб кроме европейского», – сказал Иньеста.

Ранее СМИ сообщили, что к испанцу проявляют интерес «Арсенал» и «Манчестер Сити».