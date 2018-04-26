Геркус уверен, что «Локомотив» станет чемпионом России в матче с «Краснодаром»

Президент «Локомотива» Илья Геркус выразил уверенность, что железнодорожники завоюют чемпионский титул уже в выездном матче 28 тура РФПЛ с «Краснодаром».

Напомним, если во встрече с «быками» красно-зеленые наберут три очка, то за два тура до завершения первенства станут недосягаемы для конкурентов.

«Конечно, ажиотаж давит на команду, вы это видели в прошлом матче. Это все сказывается, футболисты – живые люди, не железные. Результаты в прошедших играх отчасти влияют на настроения игроков, но, думаю, они достаточно профессиональные, чтобы собраться и абстрагироваться о того, что произошло.

На самом деле для нас сейчас очень позитивно складывается чемпионат, нам нужно сделать последний шаг к титулу, который, уверен, мы можем сделать в ближайшей игре», – сказал Геркус.

Поединок «Краснодар» – «Локомотив» состоится в понедельник, 30 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.