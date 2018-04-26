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  • Геркус уверен, что «Локомотив» станет чемпионом России в матче с «Краснодаром»

Геркус уверен, что «Локомотив» станет чемпионом России в матче с «Краснодаром»

26 апреля 2018, 17:55
28

Президент «Локомотива» Илья Геркус выразил уверенность, что железнодорожники завоюют чемпионский титул уже в выездном матче 28 тура РФПЛ с «Краснодаром».

Напомним, если во встрече с «быками» красно-зеленые наберут три очка, то за два тура до завершения первенства станут недосягаемы для конкурентов.

«Конечно, ажиотаж давит на команду, вы это видели в прошлом матче. Это все сказывается, футболисты – живые люди, не железные. Результаты в прошедших играх отчасти влияют на настроения игроков, но, думаю, они достаточно профессиональные, чтобы собраться и абстрагироваться о того, что произошло.

На самом деле для нас сейчас очень позитивно складывается чемпионат, нам нужно сделать последний шаг к титулу, который, уверен, мы можем сделать в ближайшей игре», – сказал Геркус.

Поединок «Краснодар» – «Локомотив» состоится в понедельник, 30 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Геркус Илья
Комментарии (28)
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Сибирь за Спартак
1524754762
У Краснодара свои резоны.
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McDuff
1524754793
у Краснодара мотивация тоже есть, плюс свой стадион
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DOCTOR PENALTY
1524755030
Аккуратнее Илья Леонидович, так будут думать, что игру вы уже купили.
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СШГЭС
1524755254
Не говори Гоп, пока......
Ответить
BigFanFCRV
1524755444
ЦСКА станет чемпионом.
Ответить
ilichkadr
1524755718
Илюху опять понесло. В Краснодаре паровозники получат баранку, с Зенитом будет ничья, а с оружейниками договорятся. Арсеналу еврокубки не нужны, место в середине таблицы уже есть.
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AlfavitЪ
1524756261
Не терпится стать почетным железнодорожником.
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vladik12
1524757213
Проплачено шоле?
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vladik12
1524757230
Не удивлюсь, если все чемпионство "Локо" куплено. А в следующем сезоне чемпиком станет "Динамо".
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shinnik
1524761764
Да уже всем плацкарт выдали..((Молодцы,бл..(( Поручни только протирайте.Иногда. И Смородской -чайку..горяченького..
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