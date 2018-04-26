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«Ненобель»: Манчини сообщил игрокам «Зенита» о своем уходе

26 апреля 2018, 14:45
56

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил футболистам, что покинет клуб по окончании сезона.

Напомним, итальянский специалист возглавил петербуржцев прошлым летом, заключив контракт по схеме «3+2».

«Роберто Манчини подтвердил игрокам, что уходит из «Зенита» Итальянец предложил свой рецепт подготовки к важнейшим матчам. Собрав команду в начале недели, он выступил с яркой мотивационной речью.

Манчини признал, что плохо работал в «Зените», и у него многое не получилось. После чего сказал игрокам: «Несмотря на то, что вас тренирует плохой тренер, что клубом управляют непрофессионалы, и президент полностью устранился от решения проблем, видео и статистика проведенных матчей останется у всех. И останется навсегда. Поэтому оставшиеся матчи вы должны провести на максимуме. Не для Манчини, не для Фурсенко, а для себя», – сообщает телеграм-канал «Ненобель».

После 27 туров «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на одно очко.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (56)
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Обер-КанцлерЪ
1524743723
"Несмотря на то, что вас тренирует плохой тренер, что клубом управляют непрофессионалы, и президент полностью устранился от решения проблем..." Наконец-то что-то дельное сказал Манчини! Чуть было уважение к нему не появилось даже!
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la verdad
1524743755
Клуб семи за луп :)
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Sosnart
1524744699
Стоп! А где же плохие игроки, не умеющие играть, о которых весь год говорил Манчини?
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С-Пб on-line
1524744942
Вот так пёрнул - обрызгая всю верхушку
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vladimir-7
1524747021
Жаль, что это липа.
Ответить
Татарин за ЦСКА
1524747753
Мы услышали версию НеНобеля. Что на это скажет НеАрустамян???
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Garrincha58
1524753782
теперь можно смело ставить на коней они растопчут Зенит на раз два його
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СШГЭС
1524755650
Хорошая речь, душевная, сейчас хет-трики в каждой игре будут.
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OfaZavr
1524755697
мало веры таким вбросам, пока официально не объявят все это только слухи и утки.
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prezent2017
1524762982
Жалко. Клубом управляют непрофессионалы - ключевая фраза!
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