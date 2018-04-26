«Ненобель»: Манчини сообщил игрокам «Зенита» о своем уходе

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил футболистам, что покинет клуб по окончании сезона.

Напомним, итальянский специалист возглавил петербуржцев прошлым летом, заключив контракт по схеме «3+2».

«Роберто Манчини подтвердил игрокам, что уходит из «Зенита» Итальянец предложил свой рецепт подготовки к важнейшим матчам. Собрав команду в начале недели, он выступил с яркой мотивационной речью.

Манчини признал, что плохо работал в «Зените», и у него многое не получилось. После чего сказал игрокам: «Несмотря на то, что вас тренирует плохой тренер, что клубом управляют непрофессионалы, и президент полностью устранился от решения проблем, видео и статистика проведенных матчей останется у всех. И останется навсегда. Поэтому оставшиеся матчи вы должны провести на максимуме. Не для Манчини, не для Фурсенко, а для себя», – сообщает телеграм-канал «Ненобель».

После 27 туров «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на одно очко.