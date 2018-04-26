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  • Мюллер: «Я сардонически улыбнулся, когда к перерыву счет в матче с «Реалом» был 1:1»

Мюллер: «Я сардонически улыбнулся, когда к перерыву счет в матче с «Реалом» был 1:1»

26 апреля 2018, 13:44
12

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер разочарован тем, что его команда не использовала множество моментов в первом тайме матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2). По словам футболиста, мюнхенцы должны были добиться гораздо лучшего результата в игре против сливочных.

«У нас было настолько много моментов, что я сардонически улыбнулся, когда к перерыву счет был 1:1. Мы могли бы забить на порядок больше. Мы сами внесли свой вклад в победу «Реала», это больно.

Мы просто не забили свои голы. Тем не менее в прошлом году у нас было больше проблем в матчах с мадридцами. Судьба выхода в финал будет решаться в ответной встрече, все возможно. Вчера мы должны были добиться гораздо лучшего результата», – сказал Мюллер.

Ответный матч состоится в Мадриде 1 мая.

Источник: ФК «Бавария»
Лига чемпионов Бавария Реал Мюллер Томас
Комментарии (12)
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DeStar
1524740163
Согласен. что моментов было больше, особенно в первом тайме. но нужно забивать. Если б матч выигрывали моменты, думаю реал в ла лиге шел бы на первом месте. А так есть как есть. Бавария играла хорошо, я даже скажу , лучше реала, так что ответка будет сложная для всех. После прошлого матча с год назаД, тоже, бавария повела а проиграла 1:2 дома, там действительно хуже играли. А тут... реал победил , в гостях 2 гола. А шансы как по мне 50 на 50 остались
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Schicko
1524744438
Сардони́ческий смех — смех жертвы, утраты, отречения. Этот смех у греков стал поговоркой в отношении людей, смеющихся в момент своей гибели. Древние сравнивали его с действием ядовитого растения, «вкушая которое, люди охватываются конвульсиями и смеются против воли». Не за что.
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Jhon1989
1524745299
Да не упустит уже свой шанс Реал!!! Засчёт опыта пройдут в финал,Баварии надо было дома выигрывать!
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DOCTOR PENALTY
1524745384
Всё в ваших руках и ногах, как ни банально.+++
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Axe111
1524746395
Если БЫ может БЫТЬ БЭЭЭ МЭЭЭ просрал, иди подтирайся
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Татарин за ЦСКА
1524748219
Если бы да кабы.Вчера у Реала в воротах стоял кипер с большой буквы. А что именно сделал Мюллер в этом матче???Рибери вчера играл один в Баварии. Ждем ответку с интригой и пусть проидет сильнейший
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zigbert
1524759852
Игра проиграна и в ответной вы должны доказать что это была случайность.
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