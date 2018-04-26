Мюллер: «Я сардонически улыбнулся, когда к перерыву счет в матче с «Реалом» был 1:1»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер разочарован тем, что его команда не использовала множество моментов в первом тайме матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2). По словам футболиста, мюнхенцы должны были добиться гораздо лучшего результата в игре против сливочных.

«У нас было настолько много моментов, что я сардонически улыбнулся, когда к перерыву счет был 1:1. Мы могли бы забить на порядок больше. Мы сами внесли свой вклад в победу «Реала», это больно.

Мы просто не забили свои голы. Тем не менее в прошлом году у нас было больше проблем в матчах с мадридцами. Судьба выхода в финал будет решаться в ответной встрече, все возможно. Вчера мы должны были добиться гораздо лучшего результата», – сказал Мюллер.

Ответный матч состоится в Мадриде 1 мая.