Тер Стеген: «Нравилось забивать голы, но в «Боруссии» поставили ультиматум быть вратарем»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген в откровенном материале рассказал о начале своей карьеры. Перевод выполнили наши партнеры из EnglishDom.

«Ты бегаешь, не поднимая ноги», − говорили десятилетнему мне. «Или играешь у нас вратарем, или можешь идти играть в другой клуб».

Мне не пришлось долго думать. Я сразу принял решение. Где-то в то же время мной заинтересовался другой клуб, и они собирались дать мне играть на позиции форварда. Но это было не важно. Забивать голы больше не было важно.

Остаться в «Менхенгладбахе» − вот что имело значение. И тому была одна простая причина: это был дом», – написал тер Стеген в собственной колонке на The Players Tribune.

Немецкий вратарь провел в «Боруссии» 18 лет. «Барселона» приобрела вратаря за 12 миллионов евро. Его полный рассказ можно прочитать в нашем материале.

Главный вратарь Германии и «Барселоны». Как таким стать?