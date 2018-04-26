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    Хамес: «У «Реала» было два момента и они забили два гола»

    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес считает, что мюнхенская команда не заслуживала поражения от «Реала» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    «У «Реала» было два момента и они забили два гола. Это немного сводит с ума. Теперь у нас есть семь дней на подготовку к ответной встрече. Нам нужно реализовывать каждый момент», – отметил Хамес.

    Напомним, что ответная игра «Реал» – «Бавария» пройдет в Мадриде 1 мая.

    Источник: Mundodeportivo

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    26.04.2018 01:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 26 апреля 2018, 12:06

      В этом и есть класс команды придурь.Итог,ты сидишь в мокрых штанах,а Реал берет третий кубок подряд

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 26 апреля 2018, 11:19

      Везет сильнейшим.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 26 апреля 2018, 10:26

      Этим и отличается класс команды.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 26 апреля 2018, 08:25

      Это Реал, просто так два раза подряд ЛЧ не выигрывают

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 26 апреля 2018, 08:10

      Еще гол роналду с соснительного офсайда, так что победил сильнейший

      2
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      Рейтинг: +137

      coocoo 26 апреля 2018, 07:40

      Я бы не сказал, что в первом случае был момент

      0
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 26 апреля 2018, 01:35

      Это и есть уровень .

      4
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