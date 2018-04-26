Хамес: «У «Реала» было два момента и они забили два гола»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес считает, что мюнхенская команда не заслуживала поражения от «Реала» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«У «Реала» было два момента и они забили два гола. Это немного сводит с ума. Теперь у нас есть семь дней на подготовку к ответной встрече. Нам нужно реализовывать каждый момент», – отметил Хамес.

Напомним, что ответная игра «Реал» – «Бавария» пройдет в Мадриде 1 мая.