Хамес: «У «Реала» было два момента и они забили два гола»

В этом и есть класс команды придурь.Итог,ты сидишь в мокрых штанах,а Реал берет третий кубок подряд
Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес считает, что мюнхенская команда не заслуживала поражения от «Реала» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«У «Реала» было два момента и они забили два гола. Это немного сводит с ума. Теперь у нас есть семь дней на подготовку к ответной встрече. Нам нужно реализовывать каждый момент», – отметил Хамес.
Напомним, что ответная игра «Реал» – «Бавария» пройдет в Мадриде 1 мая.