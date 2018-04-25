Роналду в игре с «Баварией» прервал 11-матчевую голевую серию в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1) ушел с поля без забитого матча.

Португалец прервал 11-матчевую голевую серию в рамках еврокубка. Во всех турнирах эта серия составила 12 игр подряд.

В нынешнем сезоне Роналду провел в Лиге чемпионов 11 матчей, забил 15 голов и отдал две результативные передачи.