Роналду в игре с «Баварией» прервал 11-матчевую голевую серию в Лиге чемпионов

Зизу конечно молодец, так угадать с составом, Асенсио с Васкесом в даблу около 80м пробежали и забили, а вообще Бавария будет биться есть кому, Баварии где-то не везло Навас тащил, Реал был посвежее)
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1) ушел с поля без забитого матча.
Португалец прервал 11-матчевую голевую серию в рамках еврокубка. Во всех турнирах эта серия составила 12 игр подряд.
В нынешнем сезоне Роналду провел в Лиге чемпионов 11 матчей, забил 15 голов и отдал две результативные передачи.