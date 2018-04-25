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    Роналду в игре с «Баварией» прервал 11-матчевую голевую серию в Лиге чемпионов

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1) ушел с поля без забитого матча.

    Португалец прервал 11-матчевую голевую серию в рамках еврокубка. Во всех турнирах эта серия составила 12 игр подряд.

    В нынешнем сезоне Роналду провел в Лиге чемпионов 11 матчей, забил 15 голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2018 23:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +40

      sevenn903 26 апреля 2018, 16:37

      Зизу конечно молодец, так угадать с составом, Асенсио с Васкесом в даблу около 80м пробежали и забили, а вообще Бавария будет биться есть кому, Баварии где-то не везло Навас тащил, Реал был посвежее)

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      Рейтинг: +142

      SERG63 26 апреля 2018, 05:21

      Переживём!

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      Рейтинг: +40

      sevenn903 > SERG63 26 апреля 2018, 16:31

      Солидарен Бро :)

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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 26 апреля 2018, 00:26

      Да фиг с ним с етим рекордом... главное что Реал победил. А у Роналду остаеться возможность побить свой же рекорд по голам

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      Рейтинг: +2509

      panmon 25 апреля 2018, 23:57

      Роналду нужен простор. Без большого центр напа ему очень сложно... Почему Зидан этого не видит? Как вышел Бенз - игра лучше пошла

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 23:49

      Главное,что Реал одержал выездную победу,а этот рекорд прервался и ничего страшного в этом нет для Роналду.
      Он сегодня не плохо сыграл именно на команду и полузащите и в защите помогал.

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