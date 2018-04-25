«Будущее. Футбол. Легенда. Ты». Неизвестные развесили по Москве плакаты с призывами к занятию футболом

Одна площадка на весь квартал легенд не создаст,для этого нужно как раньше,полвека назад,в каждом дворе гоняли мяч,а лучшие с годами попадали в детские футбольные школы при команде мастеров в которые брали бесплатно и без блата,причем занимались с ребятами профессионалы,а не физруки как сейчас! Но теперь дворы заполнены авто,от лужаек где когда-то гоняли мяч,остались в лучшем случае пятачки с горками и качелями для малышей,а по утрам и вечерам там выгуливают собак-и так практически повсюду!
В Москве около футбольных площадок появились плакаты, агитирующие к занятиям футболом.
На них написаны мотивирующие фразы: «Легенды рождаются здесь», «Измени игру. Пиши историю. Будущее здесь», «Будущее. Футбол. Легенда. Ты».
В настоящий момент авторы данной идеи остаются неизвестными.