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    «Будущее. Футбол. Легенда. Ты». Неизвестные развесили по Москве плакаты с призывами к занятию футболом

    В Москве около футбольных площадок появились плакаты, агитирующие к занятиям футболом.

    На них написаны мотивирующие фразы: «Легенды рождаются здесь», «Измени игру. Пиши историю. Будущее здесь», «Будущее. Футбол. Легенда. Ты».

    В настоящий момент авторы данной идеи остаются неизвестными.

    Источник: Sports.ru

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    25.04.2018 18:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 26 апреля 2018, 11:08

      Одна площадка на весь квартал легенд не создаст,для этого нужно как раньше,полвека назад,в каждом дворе гоняли мяч,а лучшие с годами попадали в детские футбольные школы при команде мастеров в которые брали бесплатно и без блата,причем занимались с ребятами профессионалы,а не физруки как сейчас! Но теперь дворы заполнены авто,от лужаек где когда-то гоняли мяч,остались в лучшем случае пятачки с горками и качелями для малышей,а по утрам и вечерам там выгуливают собак-и так практически повсюду!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 апреля 2018, 20:25

      А у нас в Ростове везде плакаты с Мироновым и Справедливой Россией.Что то не пойму,вроде выборов не намечается.А в других городах тоже? Или это только у нас кто то притормозил на два года?

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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > андрей андреев 25 апреля 2018, 20:35

      это подготовка к следующим))))))))))))))

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 25 апреля 2018, 20:08

      Молодцы ребята....это не во всю стену баллончиком х....й писать

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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 20:03

      Дело нужное,только вот надписи корявые.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 апреля 2018, 19:45

      Респект авторам!!!

      2
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 25 апреля 2018, 19:18

      Легенды, возможно, рождаются в спальных районах... Но у них нет денег, что бы взяли заниматься, а уж тем более, что бы потом оплатить попадание в состав...
      Но идейка с лозунгами зачётная, плюс, - остальное графитчики обязательно дополнят...

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 25 апреля 2018, 18:53

      А у нас никто не помогает)кто больше заплатит, того и берут)

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 18:39

      Это же Мудко так помогает молодым пацанам найти путь к футболу 100%.
      Сколько выделили денег,так и помогает РФС

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 25 апреля 2018, 18:37

      не хватает двух - "ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ" и "ЯВАШУ МАМУ ИПАЛ"

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Боцман59rus 25 апреля 2018, 19:50

      Хорошие игроки! Зря на них собак вешают, что думают то и говорят!

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