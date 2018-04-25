Джикия: «Что-то во мне есть. Да или 100%?»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в сториз своего инстаграма опубликовал видео, на котором он проводит тренировку индивидуальной программе.

Ролик футболист подписал следующим образом: «Что-то во мне есть, как считаете?» И предложил два варианта ответов: «Да» и «100%».

Напомним, в настоящее время футболист продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок, полученного в январе.