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    Джикия: «Что-то во мне есть. Да или 100%?»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия в сториз своего инстаграма опубликовал видео, на котором он проводит тренировку индивидуальной программе.

    Ролик футболист подписал следующим образом: «Что-то во мне есть, как считаете?» И предложил два варианта ответов: «Да» и «100%».

    Напомним, в настоящее время футболист продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок, полученного в январе.

    Источник: Instagram

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    25.04.2018 15:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 апреля 2018, 16:38

      Джикия – молодец! Уже думает о том, чем будет заниматься после завершения футбольной карьеры. Явно на место Эллочки-бюллетеневедки метит… В Кремле уже задумались над тем, как бы при помощи Джикия и его ноу-хау с двумя ответами референдум провести в 2024 году… :-)))

      0
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 19:33

      Поправляйся Георгий,ждем в игре.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 апреля 2018, 18:37

      молодец Георгий что восстановление проходит с хорошим настроением)

      4
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 25 апреля 2018, 17:07

      Да я смотрю, он уже готов играть)

      3
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 25 апреля 2018, 15:47

      Именно эта потеря лишила нас чемпионства (((

      4
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      Рейтинг: +709

      VAD07 25 апреля 2018, 15:42

      Задашь этот вопрос Салаху на чм!

      5
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      Рейтинг: +33444

      oyabun 25 апреля 2018, 15:31

      Юморит Жора? Молодцом, что в хорошем настроении. А вот нам как то невесело после крайних результатов команды. А будь Джикия в строю в обороне, возможно и не было бы этих этих голов, приведших Спартак к поражению...

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