Джикия: «Что-то во мне есть. Да или 100%?»

Джикия – молодец! Уже думает о том, чем будет заниматься после завершения футбольной карьеры. Явно на место Эллочки-бюллетеневедки метит… В Кремле уже задумались над тем, как бы при помощи Джикия и его ноу-хау с двумя ответами референдум провести в 2024 году… :-)))
Защитник «Спартака» Георгий Джикия в сториз своего инстаграма опубликовал видео, на котором он проводит тренировку индивидуальной программе.
Ролик футболист подписал следующим образом: «Что-то во мне есть, как считаете?» И предложил два варианта ответов: «Да» и «100%».
Напомним, в настоящее время футболист продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок, полученного в январе.
25 апреля 2018 г.