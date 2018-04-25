Жилберто Силва и Водянова сыграют в футбол во Владивостоке

В рамках турне Кубка мира во Владивостоке чемпион мира в составе сборной Бразилии Жилберто Силва и российская супермодель Наталья Водянова примут участие в выставочном футбольном матче.

Первого мая Кубок чемпионата мира на три дня прилетит в Приморье из Японии. Владивосток станет первым городом третьего этапа тура легендарного трофея. На центральной площади города соорудят футбольный мини-стадион с искусственным полем и трибунами.

«После официального приветствия и флешмоба в 16:30 (09:30 по московскому времени) на площади начнется юнифайд-матч. В нем сыграют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, организаторы, а также чемпион мира по футболу бразилец Жилберто Силва и супермодель Наталья Водянова», – сообщает администрация края.

В течение двух дней любой желающий сможет сфотографироваться с Кубком, который будет выставлен в специальном шатре на центральной площади Владивостока.