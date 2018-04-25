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    Жилберто Силва и Водянова сыграют в футбол во Владивостоке

    В рамках турне Кубка мира во Владивостоке чемпион мира в составе сборной Бразилии Жилберто Силва и российская супермодель Наталья Водянова примут участие в выставочном футбольном матче.

    Первого мая Кубок чемпионата мира на три дня прилетит в Приморье из Японии. Владивосток станет первым городом третьего этапа тура легендарного трофея. На центральной площади города соорудят футбольный мини-стадион с искусственным полем и трибунами.

    «После официального приветствия и флешмоба в 16:30 (09:30 по московскому времени) на площади начнется юнифайд-матч. В нем сыграют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, организаторы, а также чемпион мира по футболу бразилец Жилберто Силва и супермодель Наталья Водянова», – сообщает администрация края.

    В течение двух дней любой желающий сможет сфотографироваться с Кубком, который будет выставлен в специальном шатре на центральной площади Владивостока.

    Источник: Р-Спорт

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    25.04.2018 08:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 апреля 2018, 15:00

      Интересно, а в каких городах ещё будут выставлять Кубок?

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 25 апреля 2018, 14:41

      Лучше бы Луч профинансировали

      0
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 25 апреля 2018, 11:55

      Я б с ней сыграл ))) разок другой

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 11:07

      Посмотрим,сколько Силва забьет Водяновой.

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 25 апреля 2018, 08:24

      "Штанга, штанга - гол, гол, гол".

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