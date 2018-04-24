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  • France Football извинился перед Иньестой, что за всю его карьеру не вручил игроку «Золотой мяч»

France Football извинился перед Иньестой, что за всю его карьеру не вручил игроку «Золотой мяч»

24 апреля 2018, 15:55
18

Издание France Football в своем последнем выпуске принес извинения полузащитнику «Барселоны» Андресу Иньесте за то, что так до сих по и не удостоил его награды «Золотой мяч», вручаемой журналом.

При этом в статье главного редактора издания Паскаля Ферре под названием «Извините, Андрес» отмечается, что испанец сможет рассчитывать на получение престижной премии, если удачно выступить со своей сборной на предстоящем чемпионате мира.

Иньеста был близок к тому, чтобы выиграть «Золотой мяч» после мирового первенства в 2010 году, однако тогда его в голосовании опередил партнер по «Барселоне» Лионель Месси.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Иньеста Андрес
Комментарии (18)
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zatonn
1524574818
Бред какой-то. Сначала вручают свой приз то Месси, то "шампуню" потом озвучивают извинения, которые Иньесте 100 лет не надо. И какие-то обещания раздают, опять же бредовые...
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DeStar
1524575018
ну да, лучше бы уже просто промолчали.. а то тупо как-то
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Schicko
1524575506
Ну если по чесноку, то выигрывай Испания ЧМ и все будут кричать "Вива Иньеста". Все-таки 2 ЧМ + 2 ЧЕ + 4 ЛЧ + 9 ЛаЛиг + 100500 всяких кубков - более титулованных игроков, я думаю не было в принципе.
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insider_retro
1524576019
Андреас всю карьеру пахал за свои титулы и награды, не ныл и не выпрашивал сожалея... А в завершении выступлений, думаю, что он не нуждается в вежливых подачках редактора и журнала... Своё слово в футболе он сказал и его заслуги непоколебимы!..
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3ton
1524576420
Иньеста и без ЗМ великий футболист , а для Испании он бог-футбола.
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bset
1524577432
Но получит, как обычно, Роналду.
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Shotlandets86
1524579643
Ну на самом деле, у Иньесты и Хави должно быть по ЗМ, а у карлана аргентинского на два меньше.
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anatolich72
1524580011
Если бы месс не был любимчиком ,то у Иньесты был бы этот мяч.
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Alan_15
1524583295
Его Золотой Мяч в 2010 году бессовестно отдали Месси !
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OfaZavr
1524584229
действительно жаль что такому мастеру так и не дали золотой мяч, он конечно и без него вписал свое имя в историю и стал легендой, но все же.
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