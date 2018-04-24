France Football извинился перед Иньестой, что за всю его карьеру не вручил игроку «Золотой мяч»

Издание France Football в своем последнем выпуске принес извинения полузащитнику «Барселоны» Андресу Иньесте за то, что так до сих по и не удостоил его награды «Золотой мяч», вручаемой журналом.

При этом в статье главного редактора издания Паскаля Ферре под названием «Извините, Андрес» отмечается, что испанец сможет рассчитывать на получение престижной премии, если удачно выступить со своей сборной на предстоящем чемпионате мира.

Иньеста был близок к тому, чтобы выиграть «Золотой мяч» после мирового первенства в 2010 году, однако тогда его в голосовании опередил партнер по «Барселоне» Лионель Месси.