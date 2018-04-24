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    France Football извинился перед Иньестой, что за всю его карьеру не вручил игроку «Золотой мяч»

    Издание France Football в своем последнем выпуске принес извинения полузащитнику «Барселоны» Андресу Иньесте за то, что так до сих по и не удостоил его награды «Золотой мяч», вручаемой журналом.

    При этом в статье главного редактора издания Паскаля Ферре под названием «Извините, Андрес» отмечается, что испанец сможет рассчитывать на получение престижной премии, если удачно выступить со своей сборной на предстоящем чемпионате мира.

    Иньеста был близок к тому, чтобы выиграть «Золотой мяч» после мирового первенства в 2010 году, однако тогда его в голосовании опередил партнер по «Барселоне» Лионель Месси.

    Источник: Marca

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    24.04.2018 15:55
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 12:25

      Даже без "золотого мяча"Иньеста останется кумиром миллионов.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 апреля 2018, 09:08

      Я с десяток Заслуживших еще знаю, теперь перед всеми извинятся ?

      1
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 24 апреля 2018, 18:50

      поздно уважаемые ,поздно!

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 18:37

      действительно жаль что такому мастеру так и не дали золотой мяч, он конечно и без него вписал свое имя в историю и стал легендой, но все же.

      2
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 24 апреля 2018, 18:21

      Его Золотой Мяч в 2010 году бессовестно отдали Месси !

      0
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > Alan_15 25 апреля 2018, 15:44

      в 2010 году мяч должен был получить либо Снейдер за успехи с Интером в Италии и победу в ЛЧ, а так же за выход в финал ЧМ, либо Хави или Иньеста!! в полуфинале ЛЧ интер со снейдером уделал барсу. Но в итоге мяч бессовестно отдали месси, который и ЛЧ профукал и ЧМ не блистал.

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 24 апреля 2018, 17:26

      Если бы месс не был любимчиком ,то у Иньесты был бы этот мяч.

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 24 апреля 2018, 17:20

      Ну на самом деле, у Иньесты и Хави должно быть по ЗМ, а у карлана аргентинского на два меньше.

      2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Shotlandets86 24 апреля 2018, 17:26

      У Пеналду на 2 меньше)

      0
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 24 апреля 2018, 17:08

      Эх, вот наверное единственный свой не очень заслуженный ЗМ месси получил в 2010,как раз когда его больше всего был достоин Иньеста...

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 апреля 2018, 17:06

      Тупизм. Значит другие заслужили.

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 24 апреля 2018, 17:05

      Иньеста: "Золотой мяч? Что это такое?"

      1
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