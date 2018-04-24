Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Переход Левандовски в «Реал» может быть заблокирован

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски близок к тому, чтобы начать следующий сезон в составе «Реала». В Испании об этом трансфере говорят как о свершившемся факте.

    Руководство «Баварии» не намерено отпускать своего ведущего форварда. Боссы клуба готовы сделать все, чтобы сохранить 29-летнего футболиста в своем составе.

    В «Реала» рассматривают данный трансфер в качестве замены Кариму Бензема.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2018 10:52
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 24 апреля 2018, 11:03

      Я думаю, у руководства Баварии хватит рассудка и здравого смысла, чтобы не допустить усиления конкурента.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      Schicko > zatonn 24 апреля 2018, 11:16

      Насколько я понимаю,Лева сам хочет уйти. Удерживать его в такой ситуации неразумно.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11