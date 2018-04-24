Переход Левандовски в «Реал» может быть заблокирован

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски близок к тому, чтобы начать следующий сезон в составе «Реала». В Испании об этом трансфере говорят как о свершившемся факте.

Руководство «Баварии» не намерено отпускать своего ведущего форварда. Боссы клуба готовы сделать все, чтобы сохранить 29-летнего футболиста в своем составе.

В «Реала» рассматривают данный трансфер в качестве замены Кариму Бензема.