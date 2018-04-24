Альварес: «Слава богу, что за участие Дзюбы в матче с «Зенитом» было заплачено»

Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес рад, что нападающий Артем Дзюба смог принять участие в матче против своего бывшего клуба – «Зенита». Игра завершилась со счетом 3:3.

«Слава богу, что за участие Дзюбы было заплачено, ведь он забил мяч, который принес нам ничью. Артем — очень важный игрок команды, и здорово, что ему позволили сыграть. Думаю, всем нам нравится встречаться с бывшими командами хотя бы потому, что это возможность увидеться с экс-одноклубниками.

Не знаю, играет ли здесь роль желание отомстить не оценившему тебя клубу, но на фоне бывших товарищей ты точно хочешь показать, что находишься в полном порядке. Это удалось сделать и Дзюбе — он отлично проявил себя в матче с «Зенитом», – сказал Альварес.

Напомним, права на Дзюбу принадлежат «Зениту», а в Туле он выступает на правах аренды до конца сезона.