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    Альварес: «Слава богу, что за участие Дзюбы в матче с «Зенитом» было заплачено»

    Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес рад, что нападающий Артем Дзюба смог принять участие в матче против своего бывшего клуба – «Зенита». Игра завершилась со счетом 3:3.

    «Слава богу, что за участие Дзюбы было заплачено, ведь он забил мяч, который принес нам ничью. Артем — очень важный игрок команды, и здорово, что ему позволили сыграть. Думаю, всем нам нравится встречаться с бывшими командами хотя бы потому, что это возможность увидеться с экс-одноклубниками.

    Не знаю, играет ли здесь роль желание отомстить не оценившему тебя клубу, но на фоне бывших товарищей ты точно хочешь показать, что находишься в полном порядке. Это удалось сделать и Дзюбе — он отлично проявил себя в матче с «Зенитом», – сказал Альварес.

    Напомним, права на Дзюбу принадлежат «Зениту», а в Туле он выступает на правах аренды до конца сезона.

    Источник: Газета.ру

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    24.04.2018 08:43
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