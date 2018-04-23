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  • Фурсенко – о ничьей с «Арсеналом»: «Результат разочаровывающий, но мы ратуем за зрелищную игру»

Фурсенко – о ничьей с «Арсеналом»: «Результат разочаровывающий, но мы ратуем за зрелищную игру»

23 апреля 2018, 20:02
9

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Арсенала» (3:3).

«Матч был захватывающим: накал, зрелищность, интрига. Итоговый результат для нас разочаровывающий, но за такие матчи зрители и любят футбол.

«Зенит» ратует за красивую и зрелищную игру. На наших домашних матчах всегда аншлаг.

Если бы каждый матч в Премьер-лиге был таким, как этот, стадионы и в других городах были бы битком, а стоимость футбольных телеправ на матчи РФПЛ приближалась к европейским лигам», – сказал Фурсенко.

На данный момент «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (9)
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Путник 13
1524504055
Уходи на пенсию..достал..неудачный чиновник который старается найти место у кормушки..
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Gornostay
1524505016
Три забитые для нынешнего Зенита-редкость,пропущенные-норма! Но лучше так чем сортирные, унылые 0;0
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порт
1524505545
Пиши бумагу по собственному.
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insider_retro
1524506264
Зенит уже 7 матчей зрелищно и бескомпромиссно сыграл на 0-0!.. Такие игры не нужны телевизионщикам, да и зрителям такая унылая возня не доставляет удовольствия...
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alp
1524510067
хоть ссы в глаза.............................((((((((((((((((( вредитель....
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zigbert
1524511883
Мечтатель.
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Zenmaster
1524520079
Зрелищность это хорошо -- но ***** пропускать на последних минутах -- да ещё от КРОХОБОРА , очень огорчительно !!! Надеюсь больше его не придётся видеть в составе Зенита !!!
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OfaZavr
1524556261
а зрелищной игры то как раз и нет.
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