Фурсенко – о ничьей с «Арсеналом»: «Результат разочаровывающий, но мы ратуем за зрелищную игру»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Арсенала» (3:3).

«Матч был захватывающим: накал, зрелищность, интрига. Итоговый результат для нас разочаровывающий, но за такие матчи зрители и любят футбол.

«Зенит» ратует за красивую и зрелищную игру. На наших домашних матчах всегда аншлаг.

Если бы каждый матч в Премьер-лиге был таким, как этот, стадионы и в других городах были бы битком, а стоимость футбольных телеправ на матчи РФПЛ приближалась к европейским лигам», – сказал Фурсенко.

На данный момент «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков.