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    Фурсенко – о ничьей с «Арсеналом»: «Результат разочаровывающий, но мы ратуем за зрелищную игру»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Арсенала» (3:3).

    «Матч был захватывающим: накал, зрелищность, интрига. Итоговый результат для нас разочаровывающий, но за такие матчи зрители и любят футбол.

    «Зенит» ратует за красивую и зрелищную игру. На наших домашних матчах всегда аншлаг.

    Если бы каждый матч в Премьер-лиге был таким, как этот, стадионы и в других городах были бы битком, а стоимость футбольных телеправ на матчи РФПЛ приближалась к европейским лигам», – сказал Фурсенко.

    На данный момент «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков.

    Источник: Р-Спорт

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    23.04.2018 20:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 10:51

      а зрелищной игры то как раз и нет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 апреля 2018, 00:47

      Зрелищность это хорошо -- но ***** пропускать на последних минутах -- да ещё от КРОХОБОРА , очень огорчительно !!! Надеюсь больше его не придётся видеть в составе Зенита !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 23 апреля 2018, 22:31

      Мечтатель.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11240

      alp 23 апреля 2018, 22:01

      хоть ссы в глаза.............................((((((((((((((((( вредитель....

      2
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 23 апреля 2018, 20:57

      Зенит уже 7 матчей зрелищно и бескомпромиссно сыграл на 0-0!..
      Такие игры не нужны телевизионщикам, да и зрителям такая унылая возня не доставляет удовольствия...

      5
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      Рейтинг: +6311

      порт 23 апреля 2018, 20:45

      Пиши бумагу по собственному.

      4
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      ...
      Рейтинг: +11240

      alp > порт 23 апреля 2018, 22:01

      таких только воронок может увезти...

      2
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 23 апреля 2018, 20:36

      Три забитые для нынешнего Зенита-редкость,пропущенные-норма!
      Но лучше так чем сортирные, унылые 0;0

      2
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 23 апреля 2018, 20:20

      Уходи на пенсию..достал..неудачный чиновник который старается найти место у кормушки..

      1
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