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    Нурмагомедов: «Думал, Роналду более высокомерный, но он хороший, простой»

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем знакомстве с нападающим «Реала» Криштиану Роналду.

    «Мы с ним переписывались, и через два дня «Реал» пригласил меня на игру. Думаю, это было с подачи Криштиану. Хотя на прямой вопрос, он ответил, что не был в курсе, что меня «Реал» пригласил.

    После матча мы пообщались. Мне было интересно, как ему так много лет удается оставаться в топе? Ведь он с 2004 года в тройке лучших игроков мира, других таких футболистов нет.

    Мы интересно пообщались, он хороший, простой. Я думал, что он другой, более высокомерный, но это оказалось не так», – сказал Нурмагомедов.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.04.2018 01:27
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 20 апреля 2018, 07:40

      Это так и есть он нормальный пацак

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 20 апреля 2018, 06:02

      Кристина сразу согласилась:)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 20 апреля 2018, 04:53

      Он не МакГрегор)))

      2
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