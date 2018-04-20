Нурмагомедов: «Думал, Роналду более высокомерный, но он хороший, простой»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем знакомстве с нападающим «Реала» Криштиану Роналду.

«Мы с ним переписывались, и через два дня «Реал» пригласил меня на игру. Думаю, это было с подачи Криштиану. Хотя на прямой вопрос, он ответил, что не был в курсе, что меня «Реал» пригласил.

После матча мы пообщались. Мне было интересно, как ему так много лет удается оставаться в топе? Ведь он с 2004 года в тройке лучших игроков мира, других таких футболистов нет.

Мы интересно пообщались, он хороший, простой. Я думал, что он другой, более высокомерный, но это оказалось не так», – сказал Нурмагомедов.