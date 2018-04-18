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    Роналду: «Кто-то считает, что я не люблю Аргентину, но это не так. Я очень ее люблю»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признался в любви к Аргентине. По его словам, не правы те люди, которые считают, что португалец испытывает неприязнь к южноамериканской стране. Футболист заявил, что его нынешняя девушка Джорджина Родригес родом из Аргентины.

    «Моя девушка из Аргентины. Многие люди не знают об этом. Некоторые считают, что я не люблю Аргентину, но это не так. Я очень ее люблю», – сказал Роналду.

    Источник: Twitter

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    18.04.2018 13:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 18 апреля 2018, 16:19

      как много люди наговориват это просто стыдоба

      0
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 18 апреля 2018, 13:50

      Мне одному показалось или это только что был тонкий троллинг от Криштиану...))

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Maxi_7 18 апреля 2018, 14:27

      думаю показалось, вряд ли роналду прямо живет тем, о чем ты подумал) это все фаны и недофаны раздувают)

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