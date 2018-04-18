Роналду: «Кто-то считает, что я не люблю Аргентину, но это не так. Я очень ее люблю»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признался в любви к Аргентине. По его словам, не правы те люди, которые считают, что португалец испытывает неприязнь к южноамериканской стране. Футболист заявил, что его нынешняя девушка Джорджина Родригес родом из Аргентины.

«Моя девушка из Аргентины. Многие люди не знают об этом. Некоторые считают, что я не люблю Аргентину, но это не так. Я очень ее люблю», – сказал Роналду.