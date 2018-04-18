Глушаков поздравил «Спартак» с 96-летием

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил клуб с днем рождения. Напомним, что сегодня красно-белые празднуют 96-й день рождения клуба – он был основан 18 апреля 1922 года.

«С днем рождения, «Спартак»!» – написал Глушаков в инстаграме.

Нынешний капитан команды перешел в стан красно-белых в 2013 году. За это время Денис провел за команду 147 матчей, в которых забил 20 голов.