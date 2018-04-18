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    Глушаков поздравил «Спартак» с 96-летием

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил клуб с днем рождения. Напомним, что сегодня красно-белые празднуют 96-й день рождения клуба – он был основан 18 апреля 1922 года.

    «С днем рождения, «Спартак»!» – написал Глушаков в инстаграме.

    Нынешний капитан команды перешел в стан красно-белых в 2013 году. За это время Денис провел за команду 147 матчей, в которых забил 20 голов.

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    Источник: Instagram

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    18.04.2018 11:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 18 апреля 2018, 21:46

      В очередной раз усомнился в профессионализме Глушакова ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 12:32

      вы уж постарайтесь сегодня как следует в честь дня рождения и болельщиков! Только победа!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 апреля 2018, 11:40

      С ДНЁМ ПОЖДЕНИЯ !!!!!!!!! С праздником вас всех СПАРТАК И БОЛЕЛЬЩИКИ СПАРТАКА!!!!!!!! Капитан даёшь ПОБЕДУ сегодня!!!!!!!!!

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