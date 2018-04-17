Sport24: Пашалич летом вернется в «Челси», «Спартак» не будет выкупать хорвата

чего-то особенного не показал за время аренды, спасибо ему конечно за забитые голы и старания, но думаю в Челси он не задержится не тот уровень, либо снова в аренду отправиться либо продадут совсем.
Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич летом вернется в «Челси». Московский клуб не будет выкупать хорвата у лондонской команды.
Напомним, красно-белые арендовали 23-летнего игрока летом 2017 года.
В нынешнем сезоне Пашалич провел 18 матчей в РФПЛ, в которых забили четыре гола и отдал одну результативную передачу.