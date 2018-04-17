Sport24: Пашалич летом вернется в «Челси», «Спартак» не будет выкупать хорвата

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич летом вернется в «Челси». Московский клуб не будет выкупать хорвата у лондонской команды.

Напомним, красно-белые арендовали 23-летнего игрока летом 2017 года.

В нынешнем сезоне Пашалич провел 18 матчей в РФПЛ, в которых забили четыре гола и отдал одну результативную передачу.