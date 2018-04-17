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    Sport24: Пашалич летом вернется в «Челси», «Спартак» не будет выкупать хорвата

    Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич летом вернется в «Челси». Московский клуб не будет выкупать хорвата у лондонской команды.

    Напомним, красно-белые арендовали 23-летнего игрока летом 2017 года.

    В нынешнем сезоне Пашалич провел 18 матчей в РФПЛ, в которых забили четыре гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Sport24

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    17.04.2018 20:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 11:21

      чего-то особенного не показал за время аренды, спасибо ему конечно за забитые голы и старания, но думаю в Челси он не задержится не тот уровень, либо снова в аренду отправиться либо продадут совсем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 18 апреля 2018, 08:58

      так и не смог влиться в коллектив

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 17 апреля 2018, 23:00

      Голландия ждет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 22:32

      Какой то он незаметный. Но погоду в спартачке не портил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100710

      zigbert 17 апреля 2018, 21:21

      Были у него и яркие страницы в Спартаке.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 17 апреля 2018, 21:16

      Удачи Марио в будущем. Ощущение, что не нашел общего языка с партнерами по команде и потенциал свой в Спартаке не раскрыл.

      5
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      ...
      Рейтинг: +876

      movie > Eddyson 17 апреля 2018, 21:27

      и в Челси не раскрыл. раскроет ли вообще?

      0
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      ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson > movie 17 апреля 2018, 21:30

      В Челси далеко не всем это удается. Сбагрят его в команду попроще, может и будет толк.

      2
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      ...
      Рейтинг: +876

      movie > Eddyson 17 апреля 2018, 21:35

      дорог он для команд попроще

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy > Eddyson 17 апреля 2018, 22:04

      Ленивый игрок . Такое ощущение что его заставляют бегать через не хочу

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 17 апреля 2018, 21:16

      Все правильно. Он никакой!

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 17 апреля 2018, 21:00

      JXTYM [JHJIJ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Михас007 17 апреля 2018, 21:37

      Хорошо сказал!

      3
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