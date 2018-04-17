«Спорт-Экспресс»: РФС на этой неделе может заменить все руководство судейского корпуса

По информации «Спорт-Экспресс», очень вероятно, что на этой неделе РФС полностью заменит руководство судейско-инспекторского корпуса.

Нынешнего главу департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского может заменить Александр Егоров.

Вместо Андрея Бутенко судейский комитет РФС возглавит Валентин Иванов, а Николай Левников заменит Юрия Баскакова на должности главы контрольно-квалификационной комиссии.