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    «Спорт-Экспресс»: РФС на этой неделе может заменить все руководство судейского корпуса

    По информации «Спорт-Экспресс», очень вероятно, что на этой неделе РФС полностью заменит руководство судейско-инспекторского корпуса.

    Нынешнего главу департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского может заменить Александр Егоров.

    Вместо Андрея Бутенко судейский комитет РФС возглавит Валентин Иванов, а Николай Левников заменит Юрия Баскакова на должности главы контрольно-квалификационной комиссии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2018 18:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 апреля 2018, 20:46

      Увольнять , увольнять , если есть за что -- посадить !!! Привлекать не обгадившихся !!!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 апреля 2018, 19:09

      может конечно лучше сразу и не станет, но нынешних нужно убирать однозначно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > soccerfanivan 18 апреля 2018, 11:15

      хорошо сказано! +++++)))

      0
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      Рейтинг: +100710

      zigbert 17 апреля 2018, 18:50

      Вряд ли это кардинально исправит ситуацию.

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 17 апреля 2018, 18:32

      В вонючем болоте бесполезно лягушек гонять по кочкам, чистка нужна.

      8
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 апреля 2018, 18:27

      Уголовные дела надо заводить, а вы всё начальников меняете, слюнтяи.

      3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 17 апреля 2018, 18:20

      Замените этих чмырей на технические сродства контроля и будет вам счастье и благодарность болельщиков. Аминь.

      8
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      Рейтинг: +102

      Shogun 17 апреля 2018, 18:13

      А толку то, все теже жирдяи Вилковы и Ко останутся, вот если всех нахер и найти других, то это я понимаю дело, а менять 10 раз руководство и оставлять дубин толку нет

      6
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