«Спорт-Экспресс»: РФС на этой неделе может заменить все руководство судейского корпуса

Увольнять , увольнять , если есть за что -- посадить !!! Привлекать не обгадившихся !!!
По информации «Спорт-Экспресс», очень вероятно, что на этой неделе РФС полностью заменит руководство судейско-инспекторского корпуса.
Нынешнего главу департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского может заменить Александр Егоров.
Вместо Андрея Бутенко судейский комитет РФС возглавит Валентин Иванов, а Николай Левников заменит Юрия Баскакова на должности главы контрольно-квалификационной комиссии.