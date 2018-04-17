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  • Краневиттер: «Зенит» обязан в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов. Просто потому что это «Зенит»

Краневиттер: «Зенит» обязан в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов. Просто потому что это «Зенит»

17 апреля 2018, 14:35
30

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что петербуржцы обязаны завоевать право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. По его словам, попадание в главный европейский клубный турнир по итогам нынешней кампании станет для сине-бело-голубых неплохим результатом.

– До конца чемпионата России «Зениту» осталось провести пять матчей. Расклад прост: пять побед гарантируют петербургской команде место в Лиге чемпионов. Считаете ли вы очки или просто идете от игры к игре?

– Не то, что бы мы математически подсчитываем очки, однако прекрасно понимаем – «Зенит» просто обязан в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов. Просто потому, что это «Зенит». Вы правы – все зависит от нас. Если мы будем играть сердцем, бороться в каждом матче с первой до последней минуты, то нам по силам обеспечить место в Лиге чемпионов.

– Можно ли будет считать сезон успешным, если «Зенит» попадет в главный клубный турнир Европы на фоне очередной неудачи в золотой гонке?

– Наша команда очень сильно изменилась. В «Зенит» пришло много молодых игроков, особенно в ходе летнего трансферного окна. Мы сыгрались, но идеального взаимопонимания на футбольном поле достичь пока не удалось. Есть масса аспектов, в которых мы можем улучшать свою игру.

Повторюсь, несмотря на то, что создана фактически новая команда, мы держимся в топе и в целом показываем неплохой футбол. Да, мы не прошли в Лиге Европы так далеко, как хотелось бы, но я считаю, что попадание в Лигу чемпионов станет для нас неплохим результатом даже в том случае, если мы не займем первого места в чемпионате России.

После 26 туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от третьей строчки на два очка и имея одну игру в запасе.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Краневиттер Матиас
Комментарии (30)
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Пестрый
1523965587
О как потому что это синит-вагабонди- бомжи -бакланы) заявляет этот кривуистрактор)) Забыл еще сказать что ему фурсик чемпионство заранее обещал потому что это синит............))
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polt
1523966334
Сколько уже таких заявлений было по окончании первого круга. Нужно очень постараться и попотеть, чтобы попасть в ЛЧ, а не "Просто потому что это «Зенит". Когда забивать начнете, а то, действительно, еле держитесь в топе за счет очков, набранных в начале сезона.
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Павелий
1523967179
Как же им мозг газом обрабатывают... Просто смежно уже такое читать. Играть должен не Зенит, не Спартак или условный Ростов, а 2(3) сильнейших команды на данный момент.
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Федя Кабак
1523967276
Они уже надоели со своими громкими лозунгами. Иди мля в газпром свой
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awko23
1523969247
На этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
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Чоткий
1523970635
Надо одну команду в ЛЧ и пять команд в ЛЕ. Иначе опять на позорище типа Спартака смотреть... Только Зенит из российских команд может составить конкуренцию в Европе. Только Зенит у нас топ. Лохомотив сдаётся и в России, и в Европе, Спартак "неожиданно" обосрется, типа не вывезли на два фронта и т.д. всех в ЛЕ, кроме Зенита, там ещё какие никакие шансы есть
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zigbert
1523977892
Теоретически Зенит может попасть в ЛЧ ,а вот практически сделать это будет очень трудно.
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OfaZavr
1523979932
только громкие слова постоянно а на деле мало чем подтверждается.
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Полная Канистра
1523985684
старая мелодия от вас другого не услышишь
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Zenmaster
1523986744
Кто на каком месте закончит -- там и будет играть -- а пи..деть меньше надо !!!
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