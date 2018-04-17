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    Краневиттер: «Зенит» обязан в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов. Просто потому что это «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что петербуржцы обязаны завоевать право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. По его словам, попадание в главный европейский клубный турнир по итогам нынешней кампании станет для сине-бело-голубых неплохим результатом.

    – До конца чемпионата России «Зениту» осталось провести пять матчей. Расклад прост: пять побед гарантируют петербургской команде место в Лиге чемпионов. Считаете ли вы очки или просто идете от игры к игре?

    – Не то, что бы мы математически подсчитываем очки, однако прекрасно понимаем – «Зенит» просто обязан в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов. Просто потому, что это «Зенит». Вы правы – все зависит от нас. Если мы будем играть сердцем, бороться в каждом матче с первой до последней минуты, то нам по силам обеспечить место в Лиге чемпионов.

    – Можно ли будет считать сезон успешным, если «Зенит» попадет в главный клубный турнир Европы на фоне очередной неудачи в золотой гонке?

    – Наша команда очень сильно изменилась. В «Зенит» пришло много молодых игроков, особенно в ходе летнего трансферного окна. Мы сыгрались, но идеального взаимопонимания на футбольном поле достичь пока не удалось. Есть масса аспектов, в которых мы можем улучшать свою игру.

    Повторюсь, несмотря на то, что создана фактически новая команда, мы держимся в топе и в целом показываем неплохой футбол. Да, мы не прошли в Лиге Европы так далеко, как хотелось бы, но я считаю, что попадание в Лигу чемпионов станет для нас неплохим результатом даже в том случае, если мы не займем первого места в чемпионате России.

    После 26 туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от третьей строчки на два очка и имея одну игру в запасе.

    Источник: Бобсоккер

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    17.04.2018 14:35
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 апреля 2018, 12:22

      Да пожалуй обязан.По вложениям то уж точно.Вот только тренера Вам найти надо толкового.Уточняю, что именно тренера, а не менеджера.

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 апреля 2018, 08:22

      не факт скорее всего не попадут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 18 апреля 2018, 07:10

      Если обязан, значит надо играть и выигрывать, а не просто катать мячик по полю.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 апреля 2018, 20:39

      Кто на каком месте закончит -- там и будет играть -- а пи..деть меньше надо !!!

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 апреля 2018, 20:21

      старая мелодия от вас другого не услышишь

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      Константинн 17 апреля 2018, 19:24

      Ну какая им ЛЧ? Тренер уходит, придет другой перетасует состав под себя и опять не сыгранная команда, пусть на ЛЕ состав обкатывают.

      2
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      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Константинн 17 апреля 2018, 20:19

      Да не тут соглашусь с Краневиттером лч нужно! Да я и думаю тренера сейчас ищут такого которому не нужно будет состав тосовать, просто команде нужен плеймейкер сильный, а такого под лч проще купить чем под ле! А если вот прямо сказать сказать, то и нам и Спартаку и ЦСКА нечего в лч делать с той игрой что сейчас все показывают!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 апреля 2018, 18:45

      только громкие слова постоянно а на деле мало чем подтверждается.

      6
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр > OfaZavr 17 апреля 2018, 20:40

      Ну да, ужо вы то с Ливерпулем подтвердили не по-детски.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Мультибановый хрякозавр 23 апреля 2018, 12:28

      Ливерпуль в полуфинале лиги Чемпионов, а где ваши обидчики ?
      А, сорри.Они уже в КУ слились на Марселе в четвертьфинале, уступив 5-2.
      Хотя постоянный представитель полуфиналов ЛЧ должен об этом знать.

      -2
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 17 апреля 2018, 18:44

      А каким образом 5 побед гарантируют что-то Зениту? 5 побед гарантируют 4 место, остальное зависит от конкурентов.

      2
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 17 апреля 2018, 18:21

      С таким админ ресурсом, с таким то спонсором не может команда войти в тройку. ПСЖ по финансировании сопоставим с Зенитом по меркам финансирования. ПСЖ заочно чемпион ааа Зенька мечтает о третьем месте. вот и вам и разница отношения к делу

      2
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      Рейтинг: +100710

      zigbert 17 апреля 2018, 18:11

      Теоретически Зенит может попасть в ЛЧ ,а вот практически сделать это будет очень трудно.

      3
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