Краневиттер: «Зенит» обязан в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов. Просто потому что это «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что петербуржцы обязаны завоевать право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. По его словам, попадание в главный европейский клубный турнир по итогам нынешней кампании станет для сине-бело-голубых неплохим результатом.

– До конца чемпионата России «Зениту» осталось провести пять матчей. Расклад прост: пять побед гарантируют петербургской команде место в Лиге чемпионов. Считаете ли вы очки или просто идете от игры к игре?

– Не то, что бы мы математически подсчитываем очки, однако прекрасно понимаем – «Зенит» просто обязан в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов. Просто потому, что это «Зенит». Вы правы – все зависит от нас. Если мы будем играть сердцем, бороться в каждом матче с первой до последней минуты, то нам по силам обеспечить место в Лиге чемпионов.

– Можно ли будет считать сезон успешным, если «Зенит» попадет в главный клубный турнир Европы на фоне очередной неудачи в золотой гонке?

– Наша команда очень сильно изменилась. В «Зенит» пришло много молодых игроков, особенно в ходе летнего трансферного окна. Мы сыгрались, но идеального взаимопонимания на футбольном поле достичь пока не удалось. Есть масса аспектов, в которых мы можем улучшать свою игру.

Повторюсь, несмотря на то, что создана фактически новая команда, мы держимся в топе и в целом показываем неплохой футбол. Да, мы не прошли в Лиге Европы так далеко, как хотелось бы, но я считаю, что попадание в Лигу чемпионов станет для нас неплохим результатом даже в том случае, если мы не займем первого места в чемпионате России.

После 26 туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от третьей строчки на два очка и имея одну игру в запасе.