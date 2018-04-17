В Боливии футболист напал на тренера, недовольный своей заменой

Во время матча 12-го тура чемпионата Боливии полузащитник «Насиональ Потоси» Тьяго Дос Сантос атаковал тренера своей команды после того, как покинул поле во время замены на 34 минуте. По итогам встречи его команда уступила «Спорт Бойс» со счетом 0:4.

33-летний бразилец выразил свое недовольство данной заменой, накинувшись на кромке поля на главного тренера своей команды Эдгардо Малвестити. На помощь специалисту пришли другие игроки команды со скамейки запасных, а также арбитр встречи, тут же удаливший нарушителя при помощи красно карточки.

Стоит отметить, что Дос Сантос ранее выступал за «Спорт Бойс».