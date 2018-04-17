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  • В Боливии футболист напал на тренера, недовольный своей заменой

В Боливии футболист напал на тренера, недовольный своей заменой

17 апреля 2018, 07:06
5

Во время матча 12-го тура чемпионата Боливии полузащитник «Насиональ Потоси» Тьяго Дос Сантос атаковал тренера своей команды после того, как покинул поле во время замены на 34 минуте. По итогам встречи его команда уступила «Спорт Бойс» со счетом 0:4.

33-летний бразилец выразил свое недовольство данной заменой, накинувшись на кромке поля на главного тренера своей команды Эдгардо Малвестити. На помощь специалисту пришли другие игроки команды со скамейки запасных, а также арбитр встречи, тут же удаливший нарушителя при помощи красно карточки.

Стоит отметить, что Дос Сантос ранее выступал за «Спорт Бойс».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Весь мир
Комментарии (5)
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rashidinho
1523945116
или тренер какой-то мудак, или игрока забить со всей командой)))
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Stavropolets
1523945739
Что то много игроков недовольных стало
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OfaZavr
1523951413
лучше бы в пользу команде выплеснул эмоции чем такие глупости делать.
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Axe111
1523956101
НАПАЛ!!!!!! Да он просто РАЗОРВАЛ ЕГО
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zigbert
1523960257
Руководству команды надо подумать о дальнейшем участии игрока за выступлении его в клубе.
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